Borderlands : une autre star se joint au casting de l'adaptation

Les jeux vidéo "Borderlands" vont avoir leur adaptation au cinéma réalisée par Eli Roth. L'entreprise reste risquée, mais elle commence à prendre une tournure intéressante à mesure que le casting se forme. Après Cate Blanchett et Kevin Hart, une autre star se joint à l'aventure.

Borderlands : les chasseurs de l'Arche continueront leur quête au cinéma

On se souvient d'Eli Roth comme l'un des petits princes de l'horreur, dans les années 2000. Cabin Fever et surtout les deux Hostel l'ont placé sur l'échiquier du cinéma de genre. La suite de sa carrière n'a cependant pas été celle que l'on attendait. Entre le trop sage The Green Inferno, l'oubliable Knock Knock et le raté Death Wish, on ne reconnaît plus le réalisateur. Encore moins avec La Prophétie de l'horloge, première incursion dans un cinéma plus orienté pour le grand public. Son prochain essai sera très attentivement surveillé car il s'agit d'une adaptation des jeux vidéo Borderlands. Ces FPS qui mettent en avant la coopération demandent aux joueurs d'arpenter la planète Pandora pour découvrir les trésors qui s'y cachent. Un ancien portail, l'Arche, attire spécifiquement les convoitises des chasseurs car il contiendrait tous les secrets de l'univers.

Le casting s'épaissit

Les jeux ont un style très affirmé, que ce soit visuellement ou dans le ton. L'action prédomine mais l'humour et le second degré ont une place de choix. On s'attend ainsi à retrouver ces ingrédients dans le long-métrage. Le casting parvient néanmoins à faire naître un peu d'enthousiasme. Nous savons déjà que Cate Blanchett et Kevin Hart sont engagés pour jouer Lilith et Roland. La première est une sorcière avec des puissants pouvoirs, le second un ancien soldat qui s'est reconverti en mercenaire. Ils croiseront la route du Docteur Tannis.

Borderlands ©2K Games

Cette archéologue sera importante car elle détient peut-être la clé pour ouvrir l'Arche. Nathan Kahane, président de Lionsgate, vient d'annoncer que ce rôle sera tenu par Jamie Lee Curtis. Une nouvelle recrue qui confirme que le casting misera sur des stars. Eli Roth s'est montré forcément heureux de collaborer avec cette figure culte de la saga Halloween. Elle sera d'ailleurs de retour dans Halloween Kills cette année, le 20 octobre prochain.

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) - Halloween ©Universal Pictures International France

Les joueurs de Borderlands savent déjà qu'il existe quatre personnages jouables. Deux (Lilith et Roland) ont été incorporés dans le script mais rien n'est encore connu sur les possibles implications de Brick et Mordecaï. Craig Mazin est à l'écriture du projet, lui qui a pris un virage très intéressant dans sa carrière en passant de la comédie à Chernobyl. Il sera aussi concerné par l'adaptation en série pour HBO des jeux vidéo The Last of Us.