Borderlands : une star doublement oscarisée pour incarner Lilith ?

L'adaptation cinématographique des jeux "Borderlands" s'est trouvée un réalisateur mais il faut encore réussir à constituer un casting. Une star de premier plan, détentrice de deux Oscars, serait en négociations pour prendre l'un des rôles principaux du film.

Dès qu'il est question de jeux vidéo transposés au cinéma, on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'oeil derrière nous et de revoir tout ce que ça n'a pas donné de bon. Depuis le temps que les studios s'entêtent avec ces adaptations, les résultats n'ont jamais été très reluisants. On compte sur les doigts d'une seule main les réussites. Et encore, elles doivent être moins de cinq à pouvoir prétendre l'être.

À partir de là, toute nouvelle annonce d'un autre projet de la sorte ne provoque pas chez nous un sentiment d'excitation. La crainte de voir un énième échec se produire domine. Y compris quand on parle des jeux Borderlands, portés sur grand écran avec Eli Roth à sa tête. L'ancien prodige du cinéma d'horreur s'est perdu depuis des années mais son style fun/outrancier pourrait coller à l'univers des jeux. Alors, pourquoi pas ?

Dans Borderlands, la planète fictive Pandora attire des chasseurs venus de tous les horizons qui souhaitent trouver les trésors de l'Arche, un ancien portail qui suscite des convoitises. Les jeux se sont faits remarquer par les joueurs grâce au mélange brillant entre action et humour, dans un monde riche en surprises qui cumule plusieurs inspirations alléchantes (notamment une vibe Mad Max).

Cate Blanchett, la première recrue de Borderlands ?

D'après Variety, le projet pourrait accueillir une star de premier plan, en la personne de Cate Blanchett. La star oscarisée pour Aviator et Blue Jasmine serait en négociations pour prendre l'un des rôles principaux, celui de Lilith. On a découvert ce personnage dans le tout premier jeu et son style n'a pas manqué de plaire aux joueurs. Elle appartient au clan des Sirènes et arbore des tatouages tout en pouvant user de pouvoirs vraiment puissants.

Le deal n'est pas encore officiel mais ça serait un énorme atout pour Borderlands que de pouvoir compter sur une star de cette envergure. Cate Blanchett a une immense filmographie à son actif, jonglant entre le grand spectacle (la trilogie Le Seigneur des Anneaux, Thor : Ragnarok, Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal) et des projets plus exigeants (elle a tourné avec David Fincher, Terrence Malick que encore Todd Haynes). Par ailleurs, elle connaît déjà Eli Roth, avec qui elle a tourné La Prophétie de l'horloge.

Le scénario de Borderlands sera signé par Craig Mazin, remarqué l'année passée pour la série Chernobyl. Avec ces talents impliqués, cette adaptation pourrait donner quelque chose d'intéressant.