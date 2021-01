Boss Level : un trailer hallucinant pour le prochain film avec Mel Gibson et Frank Grillo

"Boss Level", le nouveau film de Joe Carnahan, se dévoile dans une bande-annonce complètement dingue où Frank Grillo meurt en boucle à cause de Mel Gibson !

Joe Carnahan : opération carnage

Joe Carnahan est une des figures du cinéma d'action. Il s'est fait un nom dès 2002 en écrivant et mettant en scène Narc, un film policier avec Jason Patric et Ray Liotta. Ce publicitaire attend cinq ans pour refaire sensation avec Mise à prix, un film choral à la Guy Ritchie. Le long-métrage lui ouvre les portes des super productions et il réalise L'Agence tous risques, l'adaptation de la série du même nom, avec Bradley Cooper et Liam Neeson. Le long-métrage n'est pas un gros succès mais lui permet de rencontrer Neeson avec qui il travaille à nouveau pour Le Territoire des loups en 2012.

Il se tourne ensuite vers les séries télé, réalisant des épisodes de Blacklist et State of Affairs. Le succès revient pour lui en 2020 en tant que scénariste alors qu'il signe celui de Bad Boys for Life. Avant ça, il tourne Boss Level qui devait arriver en 2019 mais qui n'en finit plus d'être repoussé. Carnahan doit être un peu soulagé puisque le film va enfin sortir !

Boss Level : la mort vous va si bien

Boss Level s'invite sur la liste des films qui mettent en avant les boucles temporelles. Il se retrouve aux côtés du maître qu'est Un jour sans fin, même si son scénario fait finalement beaucoup plus penser à un autre sorti il y a peu : Happy Birthdead. Comme le personnage incarné par Jessica Rothe dans le film de Christopher Landon, Frank Grillo joue ici lui-aussi un homme qui meurt chaque jour et renaît. Lui non plus n'a aucune idée du pourquoi de la chose.

Il incarne Roy Pulver, un vétéran des forces spéciales à la retraite qui se fait exécuter tous les jours. Sans raison apparente, il est traqué par des dizaines d'assassins qui font preuve d'une belle imagination pour le faire disparaître de la surface de la Terre. Il se fait tour à tour décapiter, exploser, abattre à bout portant par 4 personnes, trainer derrière une voiture... Il meurt, puis ressuscite inlassablement. Comme il le dit lui-même, avant il se plaignait que "tous les jours se ressemblaient. Maintenant, tous sont vraiment le même !" Combien de fois a-t-il trompé la Mort ? 144 fois ! De quoi énerver n'importe qui, mais pas Roy qui semble penser qu'il le mérite. Il a en effet perdu l'amour de sa vie, Jemma (Naomi Watts). Il n'a donc plus vraiment de raisons de vivre.

Roy Pulver (Frank Grillo) - Boss Level ©Scott Free Productions

De fil en aiguille, l'immortel malgré lui découvre qu'un homme se cache derrière toute cette violence gratuite : le Colonel Clive Ventor (Mel Gibson). Il comprend qu'il est l'instigateur de cette boucle macabre. La seule façon de s'en sortir, c'est de le tuer. Une chose un peu compliquée quand vous êtes poursuivis par des tueurs qui finissent toujours par vous faire la peau. Il va trouver un soutien de poids chez Dai Feng (Michelle Yeoh), une experte en arts martiaux qui va l'entraîner aux maniements des armes blanches. Car une variable a changé la donne concernant son envie de vivre : Jemma a besoin de lui.

Le casting de ce film complétement dingue est complété par Will Sasso, Annabelle Wallis, Sheaun McKinney, Selina Lo, Ken Jeong, Meadow Williams et Mathilde Ollivier.

Boss Level sortira le 5 mars sur Hulu aux États-Unis. Espérons que nous aurons la possibilité de le découvrir au cinéma en France.