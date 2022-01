Box-office 2021 : découvrez les 10 plus gros succès en France

En 2021 les salles de cinéma ont accueilli 96 millions de spectateurs. Découvrez quels sont les films qui ont été le plus vu cette année avec les 10 plus gros succès au box-office français.

Le bilan ciné de 2021

L'année 2021 a été marquée par la pandémie de Covid-19 et l'obligation pour les cinémas de fermer leurs portes durant plusieurs mois. Ainsi, entre le 30 octobre 2020 et le 19 mai 2021, les salles sont restées vides. Mais par la suite, les spectateurs ont répondu présent. Entre la reprise et le 21 décembre, 96 millions d'entrées ont été comptabilisées. Ce qui représente une hausse de fréquentation de 47% par rapport à l'année précédente, encore plus impactée par le coronavirus. Cependant, si on compare ce chiffre à une année "normale", comme 2019, le score est très bas. Cette année, 213,3 millions de tickets avaient été vendus. Il y a donc eu du mieux, mais on reste loin du compte. Et on ne peut qu'espérer que 2022 sera bien meilleure pour les salles de cinémas.

Les 10 films du box-office France

Pour atteindre un tel chiffre, le box-office français a pu profiter de la sortie en deuxième partie d'année de plusieurs blockbusters américains, mais pas que... En effet, si on se penche sur les dix films qui ont réalisé le plus d'entrées en 2021, on découvre, grâce à Cbo-Box Office, que trois films français se trouvent dans ce classement. Sans grande surprise, il y a Kaamelott - Premier volet (4e) et Les Tuche 4 (8e). Moins attendu, Bac Nord se place 5e de ce classement avec plus de 2 millions d'entrées.

Arthur (Alexandre Astier) - Kaamelott Premier volet ©SND

A côté, à part pour Conjuring 3 (9e) et Encanto (6e), le public français s'est déplacé pour voir du cinéma d'action, avec les adieux de James Bond (Mourir peut attendre, 2e), ou encore le dernier Spider-Man qui occupe la première place du classement avec un score de 4,6 millions d'entrées.

Découvrez ci-dessous dans le détail les 10 plus gros succès de 2021 :

1. Spider-Man: No Way Home - 4.604.615 entrées

2. Mourir peut attendre - 4.003.023 entrées

3. Dune - 3.163.453 entrées

4. Kaamelott - Premier volet - 2.652.314 entrées

5. Bac Nord - 2.218.308 entrées

6. Encanto, la fantastique famille Madrigal - 2.187.435 entrées

7. Fast & Furious 9 - 2.025.112 entrées

8. Les Tuche 4 - 1.938.949 entrées

9. Conjuring: sous l'emprise du diable - 1.887.284 entrées

10. Tous en scène 2 - 1.753.587 entrées

Universal plus fort que Disney !

Voilà cinq ans que The Walt Disney Company France domine le box-office français. Il faut dire qu'avec les films Marvel, les dessins animés ou encore Star Wars, le studio a de sérieux arguments. Mais cette année, le meilleur distributeur français est... Universal Pictures France ! Avec 14 374 658 entrées, le distributeur dépasse de plus d'un million la firme de Mickey - qui s'est arrêtée à 13 086 575 entrées. Pour atteindre un tel chiffre, Mourir peut attendre et ses 4 millions de tickets vendus a grandement aidé, tout comme Fast & Furious 9 et Tous en scène 2 qui ensemble cumulent plus de 3.7 millions d'entrées. Pour Disney, seul Encanto arrive dans le top 10 puisque Spider-Man: No Way Home, bien que produit par Marvel, est distribué par Sony - qui détient les droits d'adaptation de l'univers Spider-Man.

Pas sûr que Disney se contente de la seconde place en 2022. Si la situation sanitaire le permet, le studio sortira trois films de super-héros très attendus : Doctor Strange in the multiverse of Madness (4 mai), Thor : Love and Thunder (13 juillet) et Black Panther : Wakanda Forever (9 novembre). Ce à quoi s'ajouteront des dessins animés et bien d'autres productions...