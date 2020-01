Box-office France : les Bad Boys ont-ils réussi leur première semaine ?

Vous avez aimé ? Partagez :

« Bad Boys for Life » est sorti dans les salles françaises le 22 janvier 2020. Après une semaine, le troisième volet de la saga Bad Boys se place bien au box-office français, tandis que « 1917 » résiste et que « Star Wars 9 » atteint un chiffre symbolique.

17 ans après leur dernière aventure ensemble, Will Smith et Martin Lawrence sont de retour avec Bad Boys for Life. Le troisième volet de Bad Boys a reçu de bons retours aux Etats-Unis, où les millions de dollars continuent de s’accumuler. Mais le public français est-il aussi au rendez-vous ? La réponse est OUI !

Bad Boys for Life prend la tête en France

Pour sa première semaine d’exploitation, Bad Boys for Life a déjà enregistré plus de 600 000 entrées. Un bon score qui lui permet de prendre la tête du box-office français de la semaine du 22 janvier. Il devance de 200 000 entrées le très bon 1917, qui après deux semaines d’exploitations a déjà passé la barre du million.

Derrière ces deux films, c’est Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part qui prend la troisième place, juste devant Scandale. Malgré son gros casting (Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie), le long-métrage américain n’a enregistré que 200 000.

Classement des trois premiers au box-office France du 22-29 janvier 2020 :

Titre Entrées Total 1) Bad Boys for Life 632 882 651 309 2) 1917 436 107 1 080 845 3) Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part 206 513 212 027

Un peu plus bas dans le classement, Les Filles du docteur March poursuit son beau parcours avec plus de 600 000 entrées enregistrées après quatre semaines. Sur une autre planète, Star Wars : L’Ascension de Skywalker devrait bientôt atteindre les 6 millions d’entrées, ce qu’avaient largement atteint l’épisode 8 (7 millions en 6 semaines) et l’épisode 7 (10 millions en 6 semaines). De quoi relativiser sur le succès du dernier volet de Star Wars…

Enfin on notera l’autre sortie de Disney, le film d’animation Les Incognitos, qui est parvenu à atteindre le chiffre symbolique du million après cinq semaines.

