Box-Office US : Bad Boys for Life ne lâche rien

Déjà premier le week-end dernier, « Bad Boys for Life » continue son beau parcours au box-office américain. Le film est une nouvelle fois en tête du classement. Derrière, peu de surprises, si ce n’est une nouveauté horrifique remarquée.

On prend les mêmes, et on recommence ! Comme la semaine dernière, ce week-end du 31 janvier au 2 février a été dominé au box-office par Bad Boys for Life. Le film emmené par Will Smith et Martin Lawrence est presque un succès surprise tant on pouvait être sceptique à l’idée de voir le duo revenir pour un troisième film. Pourtant, le public américain (et pas que) a été convaincu. Et avec 18 millions de dollars supplémentaires, le film atteint quasiment les 150 millions de dollars de recettes après trois semaines. Soit largement mieux que le deuxième opus de la saga qui n’avait même pas atteint ce chiffre à la fin de son exploitation américaine.

Le trio de tête reste le même

Derrière, pas de nouveauté non plus puisque 1917 et Le Voyage du Dr Dolittle complètent encore le podium. Le premier fait un beau parcours avec 10 millions de dollars en plus ce week-end, tandis que le second continue de décevoir en dépit de ses 8 millions supplémentaires. Avec un cumul de 55 millions de dollars après trois semaines, le long-métrage porté par Robert Downey Jr. est bien loin de son budget estimé à 175 millions de dollars.

Classement des trois premiers au box-office US du 31 janvier-2 février 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Bad Boys for Life 18M $ 148M $ 2) 1917 10M $ 119M $ 3) Le Voyage du Dr Dolittle 8M $ 55M $

Peu de surprises également dans la suite du classement, si ce n’est avec la nouveauté Gretel & Hansel. Avec 6 millions de dollars de recettes pour son premier week-end, le film d’épouvante avec Sophia Lillis rentre déjà dans ses frais puisque le film n’a coûté que 5 millions. On est loin des chiffres de Ça (dans lequel on découvrait Sophia Lillis), mais l’ambition et les attentes n’ont évidemment rien à voir. C’est donc un bon week-end pour cette adaptation du célèbre conte.

Enfin, on notera plus bas dans le classement Les Filles du docteur March qui atteint quasiment les 100 millions de dollars de recettes.

