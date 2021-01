Box-office US : découvrez les 10 films qui se hissent au sommet en 2020

L'année 2020 aura été une année sombre pour le cinéma. Les salles ont été fermées plusieurs mois, et presque tous les gros films ont été repoussés. Pourtant, certains longs-métrages ont réussi à voir le jour. Voici les 10 films qui trônent au box-office US pour 2020.

Un box-office sans grosse surprise

2020 n'était clairement pas l'année du cinéma. Des salles fermées, des tournages reportés, des sorties annulées, des festivals qui n'ont pas eu lieu. Une véritable débandade. Mais certaines œuvres ont réussi à se frayer un chemin jusqu'aux salles de cinéma. Voici donc le top 10 des films qui ont le mieux marché au box-office US :

Sans surprise, un top 10 composé uniquement de blockbusters. Birds of Prey, le seul film du DC Extended Universe parvient à gagner la 6ème place. À noter également la présence de Star Wars, sorti fin 2019, qui se hisse malgré tout dans le top 10 des plus gros succès financiers de 2020 avec seulement 124 millions de dollars de recettes. En comptant ses résultats sur la fin d'année 2019, le dernier Star Wars a rapporté plus de 512 millions de dollars sur le sol américain. Même chose pour Jumanji : Next Level qui a rapporté plus de 320 millions de dollars en tout. Ce qui prouve bien le manque de visibilité des films cette année.

Bad Boys for Life ©Sony Pictures

Des recettes très limitées

En seconde place, il faut souligner la présence de 1917, le film ambitieux de Sam Mendes qui parvient donc à rapporter plus de 157 millions de dollars sur le sol américain. Enfin, la première place du box-office est tenue par Bad Boys for Life. Le retour de Martin Lawrence et de Will Smith a donc rapporté plus de 204 millions de dollars aux USA et plus de 426 millions de dollars à travers le monde.

En tout cas, ce box-office prouve que les américains se sont évidemment moins rendus au cinéma en 2020. Le Covid-19, les fermetures de salles et l'omniprésence des sites de streaming diminuent l'affluence des spectateurs dans les salles de cinéma. En comparaison, en 2019, Avengers : Endgame avait rapporté plus de 858 millions de dollars de recettes au box-office sur le sol américain.

A noter également l'absence de Tenet au box-office américain, avec ses 57 millions de dollars. En ce qui concerne le box-office mondial, le film chinois Ba Bai est arrivé en tête du classement avec 461 millions de dollars de recettes, suivi de Bad Boys for Life. Tenet est arrivé quatrième, Sonic est à la 6ème place, tandis que Birds of Prey a réussi à se hisser à la neuvième place.