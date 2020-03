Box-office US : En avant fait son entrée

Une semaine après "Invisible Man", c'est au tour de "En avant" de faire son entrée au box-office américain. Le nouveau film Pixar est-il parvenu à prendre la tête de ce week-end ? Et si oui, à combien s'élèvent les premières recettes ?

La semaine dernière, Sonic le film avait fini par trouver plus fort que lui avec Invisible Man. Le film d'épouvante était parvenu à prendre la tête du box-office américain. Mais en dépit de ses qualités, le film n'a pas tenu longtemps puisque, déjà, un nouveau venu s'empare de la première place.

C'est évidemment En avant qui pour son premier week-end récolte le plus avec 40 millions de dollars. Un score pas si satisfaisant pour le studio Pixar qui a pour habitude de viser plus haut. D'autant plus qu'il s'agit d'un film familial qui a le potentiel d'attirer davantage. A voir si sur la durée le film parvient à tenir suffisamment.

De plus, si En avant engrange tout de même un score à deux chiffres, ce n'est pas le cas de The Way Back, nouveau film de Gavin O'Connor porté par Ben Affleck et sorti par Warner. Le film ne parvient à totaliser que 9 millions de dollars.

Classement des trois premiers au box-office US du 6 au 8 mars 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) En avant 40M $ 40M $ 2) Invisible Man 15M $ 53M $ 3) The Way Back 9M $ 9M $

Dans le reste du top 10 de ce week-end on retrouve des habitués depuis plusieurs semaines. Sonic dépasse les 140 millions après quatre semaines, Bad Boys for Life dépasse les 200 millions après huit semaines, tandis que Birds of Prey dépasse difficilement les 80 millions après cinq semaines, et L'Appel de la forêt peine à atteindre les 60 millions après trois semaines. Pas sûr que le coronavirus soit responsable des résultats décevants de ces deux derniers. Par contre, l'absence de marché chinois (où la majorité des salles de cinéma ont été fermées) rend ces chiffres d’autant plus importants.

