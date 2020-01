Box-office US : les Bad Boys plus forts que Robert Downey Jr.

Après deux week-ends d’exploitation sur le sol américain, « Bad Boys for Life » poursuit tranquillement sa route au box-office pendant que « Le Voyage du Dr Dolittle » déçoit et que Star Wars 9 passe la barre symbolique des 500 millions de dollars de recettes.

Malgré sa popularité, Will Smith n’a pas toujours obtenu des grands succès au box-office. Surtout ces dernières années. On se souvient du four After Earth, mais également Diversion et à peine plus de 50 millions de dollars de recettes au box-office américain, et dernièrement Gemini Man qui avec un budget de 138 millions de dollars n’en a rapporté que 173. Mais avec Bad Boys for Life, les choses semblent se passer plutôt bien pour l’instant.

Bad Boys for Life loin devant

Avec 90 millions de dollars de budget, le film, qui marque le retour de Marcus Burnett et Mike Lowrey, en a déjà rapporté 120 millions après son deuxième week-end sur le sol américain (34 ce week-end). Un bon score qui lui permet de garder la tête du classement devant Le Voyage du Dr Dolittle et 1917.

Ces deux-là étaient peut-être moins attendus par le grand public, bien que pour le premier, avec son gros budget (175 millions) et le public jeune visé, on puisse considérer ses deux premières semaines d’exploitation comme décevantes. Avec 45 millions de dollars au box-office, et en dépit de Robert Downey Jr. (qui tient le premier rôle), le film est clairement en deçà des attentes.

Classement des trois premiers au box-office du 24-26 janvier 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Bad Boys for Life 34M $ 121M $ 2) 1917 16M $ 104M $ 3) Le Voyage du Dr Dolittle 13M $ 45M $

De plus, les bons résultats de Bad Boys for Life vont avec des grosses productions sorties il y a maintenant plus d’un mois. Comme Star Wars 9, qui après six semaines d’exploitation et grâce à ses 5 millions du week-end, dépasse les 500 millions de dollars. Et du côté de Jumanji : next level avec 8 millions supplémentaires le voilà à plus de 280 millions en septième semaine.

Enfin, notons deux nouveautés qui rentrent dans le top 10 du box-office de ce week-end : The Gentlemen, le nouveau film de Guy Ritchie, et le film d’épouvante The Turning.

