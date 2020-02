Box-Office US : quel démarrage pour Birds of Prey ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Alors que « Bad Boys for Life » dominait le box-office américain depuis plusieurs semaines, Harley Quinn tente de bousculer tout cela avec « Birds of Prey », le nouveau film Warner/DC porté par Margot Robbie.

Ce week-end était assez attendu puisque marqué par la sortie de Birds of Prey, l’aventure presque en solo de Harley Quinn. Surtout, le film arrive après l’énorme succès de Joker. Il était donc intéressant de voir s’il allait tenir la comparaison. Evidemment, on s’en doutait, ce n’est pas le cas. En terme de chiffres, il ne fallait pas espérer voir Harley Quinn et son équipe approcher les millions engrangés par le Joker il y a plusieurs mois de cela. Pour son premier week-end, le nouveau film Warner/DC réalise 33 millions de dollars au box-office américain pour son premier week-end. A titre de comparaison, Joker en avait trois fois plus pour son premier week-end.

Peu de changement en haut du classement

Derrière, on prend les mêmes, et on recommence. Et on commence avec Bad Boys for Life qui ne faiblit pas trop. Après les 18 millions de la semaine passé, ce sont 12 millions supplémentaires qui s’ajoutent au bon score du film porté par Will Smith et Martin Lawrence, le faisant atteindre au total les 166 millions. Et il en va de même pour 1917 avec encore 9 millions récoltés.

Classement des trois premiers au box-office US du 7 au 9 février 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Birds of Prey 33M $ 33M $ 2) Bad Boys for Life 12M $ 166M $ 3) 1917 9M $ 133M $

Un peu plus bas on retrouve Jumanji : Next Level qui avec ses 5 millions de dollars du week-end se retrouve extrêmement proche de passer la barre des 200 millions. En fin de classement sont toujours présents Les Filles du docteur March et Star Wars : L’Ascension de Skywalker, qui arrivent en fin de parcours avec 2 millions récoltés. 2 millions également pour A couteaux tirés, qui revient passer une tête dans le top 10 du box-office américain après 11 semaines d’exploitation.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office US.