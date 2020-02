Box-Office US : Sonic démarre en trombe

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Ce week-end « Sonic le film » faisait son apparition au box-office américain. Une entrée remarquée qui vient mettre en difficulté « Birds of Prey », sorti la semaine précédente aux Etats-Unis. Alors, Sonic plus fort que Harley Quinn ?

La semaine dernière Birds of Prey faisait son entrée dans les salles américaines, et donc au box-office. Le nouveau film Warner / DC avait pris la tête du classement sans trop de surprise, bénéficiant d’une maigre concurrence (Bad Boys for Life en étant déjà à plusieurs semaines d’exploitation). Mais finalement Harley Quinn ne sera pas restée longtemps la reine du box-office puisque ce week-end Sonic le film se montre le plus rapide. Avec 57 millions de dollars de recettes pour son premier week-end, le film sur le célèbre hérisson bleu relègue sans difficulté Birds of Prey en second rang avec 17 millions supplémentaires.

Sonic ne perd pas de temps

Et le résultat en cumulé est encore plus impressionnant, puisque sur ses deux premiers week-end, Birds of Prey a fait à peine plus que Sonic sur son premier week-end. Mieux encore, à titre de comparaison, Pokémon Detective Pikachu avait empoché 54 millions de dollars pour son premier week-end, et avec un budget quasiment deux fois plus important que celui de Sonic !

Enfin, en troisième position, la nouvelle production de Blumhouse, Nightmare Island, sans casser la baraque, est déjà assurée d’être rentable puisque son premier week-end lui rapporte 12 millions de dollars, pour un budget de 7 millions.

Classement des trois premiers au box-office US du 14 au 16 février 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Sonic le film 57M $ 57M $ 2) Birds of Prey 17M $ 59M $ 3) Nightmare Island 12M $ 12M $

Derrière ce trio de tête, seules deux nouveautés apparaissent dans le top 10 : The Photograph avec LaKeith Stanfield et Issa Rae, et Downhill, le remake de Snow Therapy avec Julia Louis-Dreyfus et Will Ferrell. Il n’y a donc pas vraiment de surprise pour ce week-end avec de nouveaux billets verts engrangés par Bad Boys for Life, 1917 et Jumanji : Next Level.

On remarquera tout de même que le passage des Oscars a eu un effet plus que bénéfique pour Parasite. En effet le film coréen qui, après avoir remporté la Palme d’Or, a empoché quatre statuettes, récupère maintenant un peu plus de 5 millions de dollars supplémentaires, pour un total de 43 millions. Un énorme succès à tous les niveaux pour Bong Joon-ho.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office US.