Box-Office US : Sonic est-il toujours en tête ?

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Sonic le film » réalise un très bon parcours au box-office. Mais cette semaine, il a trouvé plus fort que lui. Avec la sortie de « Invisible Man », le hérisson bleu est obligé de laisser la tête du classement au box-office américain.

Voilà deux week-ends que Sonic le film parvenait à engranger suffisamment de millions pour rester en tête du box-office américain. Mais il s’en était fallu de peu pour que L’Appel de la forêt prenne la première place du classement le week-end dernier. On pouvait donc s’attendre à ce qu’une nouvelle sortie de cette semaine vienne redistribuer les cartes. Et c’est bien le cas !

Avec 29 millions de dollars pour son premier week-end, Invisible Man s’impose sans difficulté. Un score excellent étant donné le faible coût du film (7 millions). En seulement quelques jours, la relecture de L’Homme Invisible avec Elisabeth Moss a donc rapporté quatre fois son budget. Et ce, uniquement sur le territoire américain ! De leurs côtés, Sonic et L’Appel de la forêt continuent leur parcourt avec respectivement 16 et 13 millions supplémentaires.

Classement des trois premiers au box-office US du 28 février au 1er mars 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Invisible Man 29M $ 29M $ 2) Sonic le film 16M $ 128M $ 3) L’Appel de la forêt 13M $ 45M $

Dans le reste du classement, on notera que Bad Boys for Life, en fin de parcours, devrait atteindre la barre des 200 millions d’ici le prochain week-end. Avec 4 millions en plus, il cumule pour le moment 197 millions. A l’inverse, on voit mal Birds of Prey atteindre ne serait-ce que les 100 millions. Le film Warner/DC a récolté 4 millions en quatrième semaine, pour un total de 78 millions.

Et côté nouveauté, outre Invisible Man, c’est My Hero Academia: Heroes Rising, tiré du manga My Hero Academia, qui se fait remarquer. Avec déjà 8 millions cumulés sur le sol américain, le long-métrage prend la quatrième place. On s’attend néanmoins à voir quelques nouveautés apparaître dans ce top 10 du box-office dans les semaines à venir, étant donné les fins de parcours ou les déceptions financières des films du moment.

Retrouvez ici les résultats complets du box-office US.