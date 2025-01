Brad Pitt en mode The Revenant : il retrouve le réalisateur de Fury pour un film de survie

Brad Pitt va de nouveau tourner devant la caméra de David Ayer. Après "Fury", les deux hommes vont nous proposer une histoire de survie en pleine nature avec "Heart of the Beast".

Brad Pitt va retrouver David Ayer pour Heart of the Beast

En 2014, Brad Pitt était à l’affiche d’un film de guerre : Fury. Il y incarnait un sergent surnommé "Wardaddy", qui décide avec ses hommes de mener une mission à très haut risque à bord de leur tank durant la Seconde Guerre mondiale.

Pour Fury, Brad Pitt a collaboré avec David Ayer. Car ce dernier a écrit et réalisé le long-métrage. Or, nous apprenons désormais que les deux hommes vont se retrouver pour leur prochain projet. Deadline affirme que le premier sera la star du nouveau film du second, intitulé Heart of the Beast.

Un film de survie en Alaska

Heart of the Beast sera un film d’action et d’aventure. Le long-métrage suivra un ancien membre de l’armée américaine et son chien de combat alors qu’ils sont forcés de survivre après le crash de leur avion en pleine nature, en Alaska. Il s’agira donc d’une histoire de survie.

Au contraire de Fury, David Ayer n’écrira toutefois pas le scénario de Heart of the Beast. C’est Cameron Alexander qui s’en chargera. Après avoir porté Babylon, Brad Pitt retrouvera également Damien Chazelle pour ce projet. Car ce dernier en sera l’un des producteurs.

Avant cela, l’acteur reviendra dans F1

On ne sait en revanche pas encore à qui l’interprète de Rusty dans la saga Ocean’s donnera la réplique dans son nouveau film. Car aucun autre membre du casting n’a été annoncé. Heart of the Beast n’a pas non plus de date de sortie à l’heure actuelle. On peut toutefois penser que l’arrivée de Brad Pitt va donner un coup d’accélérateur au projet, et que des informations sur le reste de sa distribution et sa future date de sorties pourraient donc bientôt filtrer.

Quoi qu’il en soit, Brad Pitt sera de retour sur le grand écran un peu plus tard cette année. Il tiendra le rôle principal du nouveau film de Joseph Kosinski, F1. On le verra prêter ses traits à un coureur automobile qui reprend du service après avoir pris sa retraite afin de devenir le mentor d’un jeune pilote. En France, le long-métrage sortira le 25 juin 2025 au cinéma.