Brad Pitt espère ne jamais avoir à faire un Ocean’s 14

Lors de la cérémonie de remise des prix du National Board of Review, l’acteur Brad Pitt a déclaré pendant son discours qu’un de ses objectifs de carrière inclue de ne pas avoir à faire « Oceans’14 ».

Brad Pitt a eu une année 2019 chargée avec deux rôles marquants. Il y a bien évidemment sa prestation dans Once Upon a Time… in Hollywood, récompensée par un Golden Globes, mais il y a également son interprétation marquante dans Ad Astra. Si on pense à d’autres rôles marquants dans sa carrière, on peut penser à la franchise Ocean’s. Sauf que pour celle-ci, une chose est sure, Brad Pitt ne veut pas revenir.

Pas de Ocean’s 14 pour Brad Pitt

La franchise Ocean’s débute en 2002 avec le premier opus. Réalisé par Steven Soderbergh, Ocean’s Eleven réunit un casting remarquable notamment composé de Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon, Julia Roberts, Andy Garcia, Don Cheadle et Casey Affleck. Le film est un succès critique total et une réussite au box-office avec plus de 450 millions de dollars de recettes. Ainsi, en 2004, Soderbergh rempile pour un deuxième épisode. Encore une fois le succès est au rendez-vous. En 2007, il revient une troisième et dernière fois pour Ocean’s 13. Cette fois les critiques ne sont pas tendres et le film fait un score relativement timide de 311 millions de dollars de recettes. C’est ici que Steven Soderbergh abandonne la franchise.

Mais Warner Bros veut encore exploiter le filon. En 2018, le studio confie à Gary Ross une version féminine du concept avec au casting Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Awkwafina, Sarah Paulson, Rihanna et Helena Bonham Carter. Ocean’s 8 est un bide critique total et une petite déception économique avec 297 millions de dollars de recettes.

Mais cette fois la franchise semble au point mort et Brad Pitt n’apportera pas son aide pour la relancer. Lors de la cérémonie des NBR Awards, l’acteur a reçu un prix pour son interprétation dans Once Upon a Time… in Hollywood. Lors de son discours, il a déclaré que :

Mes objectifs de vie sont assez simples : être heureux, rester en bonne santé et ne pas entrer dans une facilité financière en faisant Ocean’s 14.

Bien évidemment il s’agit plus d’une blague que d’un propos à prendre au premier degré. L’acteur a rencontré quelques problèmes personnels durant l’année 2018 et il ne cesse de plaisanter à ce sujet. De toute façon, aucun Ocean’s 14 n’est pour le moment prévu. Mais Brad Pitt a raison de prévenir en amont car avec Hollywood tout est possible. Et il est plus que probable que le studio essaye tôt ou tard de relancer la franchise avec le casting originel.