Brad Pitt et George Clooney de nouveau réunis au cinéma ?

Hollywood est en plein bouleversement, entre la progression fulgurante des streamers face aux studios historiques et une pandémie majeure qui a considérablement ralenti son activité. Mais il y reste encore du rêve et des grandes stars, la preuve avec une probable et prochaine réunion à l'écran des deux superstars et amis George Clooney et Brad Pitt.

Un duo iconique va se reformer

On attend prudemment la confirmation, mais l'agitation à Hollywood en dit déjà long. Comme le rapporte exclusivement The Hollywood Reporter, les grands studios américains ainsi que les principaux acteurs du streaming se sont récemment lancés dans des enchères pour développer un projet réunissant trois noms, et pas des moindres : le scénariste et réalisateur Jon Watts, et les deux acteurs et producteurs Brad Pitt et George Clooney. Une "guerre des enchères" à laquelle prennent part Sony, Lionsgate, Apple, Netflix, Amazon, Annapurna, Universal, MGM et Warner Bros. Très peu de détails ont filtré, mais on sait au moins qu'un thriller dirigé par Jon Watts et opposant les deux stars est l'objet de cet emballement.

Ocean's Eleven ©Warner Bros

Jon Watts a prouvé son talent de metteur en scène avec la réalisation des trois derniers Spider-Man. Un talent et une aisance à gérer des films à gros budget et, aussi, à gros casting. C'est ce qu'il faudra s'il doit diriger deux des plus grandes stars masculines du cinéma. Il y a en effet pas beaucoup de visages et de noms plus connus et appréciés que ceux de George Clooney et Brad Pitt.

Les stars d'Ocean's Eleven de retour pour un thriller

Nul besoin de redonner leurs hauts faits respectifs, les deux hommes ayant enchaîné les grands succès critiques et financiers, à l'aise dans le cinéma d'auteur comme dans les blockbusters. On peut néanmoins rappeler ici qu'ils ont déjà collaboré quatre fois, dont trois fois sous la direction de Steven Soderbergh pour Ocean's Eleven, Ocean's Twelve et Ocean's Thirteen. La quatrième et dernière fois étant pour les frères Coen dans le génial Burn After Reading, en 2008.

The American ©Mars Films

Évidemment, aucun détail sur l'histoire du film n'a été communiqué, seulement que celui-ci devrait être un thriller avec deux "fixers" - tueurs à gages assignés à la même mission. Une opposition qui s'annoncerait forcément très alléchante. Si George Clooney ne s'est pas illustré depuis un moment dans le genre thriller tendance action - on peut penser au très réussi The American en 2010 -, il a cependant déjà prouvé qu'il savait y faire, et Brad Pitt de son côté a brillé en cascadeur violent dans Once Upon a Time... in Hollywood et sera un des rôles principaux de Bullet Train de David Leitch en 2022.

Mais avant de pouvoir voir ce film dont le développement n'en est qu'à ses balbutiements, il va falloir attendre que le projet soit acquis et officialisé par un des prétendants. Et celui-ci devra faire exploser sa tirelire, puisque The Hollywood Reporter évoque des salaires pour les deux acteurs s'élevant au moins à 20 millions de dollars chacun.