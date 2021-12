Brad Pitt et Lewis Hamilton dans un film de courses automobiles ?

Brad Pitt et le réalisateur Joe Kosinski vont très prochainement parvenir à monter un projet qui n’avait pas abouti en 2013, donnant naissance finalement à Le Mans 66. Il s’agirait toujours d’un film de courses automobiles, dont la participation du pilote Lewis Hamilton est également confirmée.

Brad Pitt au casting, Lewis Hamilton également mentionné

Nous n’avions plus beaucoup de nouvelles au cinéma du réalisateur Joseph Kosinski. Après le film de science-fiction avec Tom Cruise Oblivion sorti en 2013, le réalisateur était très occupé avec la suite de Top Gun qui doit finalement arriver en mai prochain. Brad Pitt, de son côté, tentait déjà en 2013 de jouer un pilote de courses automobiles sous la caméra du réalisateur américain.

Le projet aurait finalement changé de mains, puis muté pour devenir le film réalisé par James Mangold avec Christian Bale et Matt Damon, Le Mans 66. Mais l’acteur et le réalisateur n’auraient pas pour autant abandonné leur idée et seraient (d'après Deadline) tout proches de se lancer dans un nouveau film de F1 ensemble, dont on ne sait pour l’instant rien quant au scénario.

Lewis Hamilton, Joseph Kosinski et Brad Pitt ©Getty Images

Plus surprenant, la participation de Lewis Hamilton a été rattachée au projet. Il est encore trop tôt pour savoir si le pilote professionnel travaillera en tant que conseiller technique ou s’il décrochera son premier rôle au cinéma, aux côtés d’une star hollywoodienne comme Brad Pitt. Tout est possible, d’autant plus lorsque l’on sait qu’Hamilton est déjà apparu lors de quelques caméos et qu’il a déjà officié en tant que producteur sur plusieurs films (Cars 2, Cars 3 et la suite de Zoolander).

Les plus grands studios s’arrachent le projet

A noter que le vétéran Jerry Bruckheimer, gros faiseur de blockbusters des années 80/90, reprendrait du service à son poste de producteur. En attendant d’en savoir plus, à commencer par un titre, il est à noter qu’une « guerre » est en cours pour s’arracher les droits du film entre différentes majors et géants du streaming. On parle de la Paramount, MGM, Sony, Universal mais aussi Netflix, Apple et Amazon.

Le Mans 66 ©Twentieth Century Fox

Pour comprendre un tel engouement, rappelons que Le Mans 66 a joliment marché au box-office mondial, engendrant un total d’environ 225 millions de dollars, pour un budget inférieur à 100. Il s’est même payé le luxe de décrocher plusieurs oscars techniques lors de la 92e cérémonie des oscars en février 2020. La possibilité de faire aussi bien, sur un thème similaire, a donc de quoi faire saliver tous les puissants de l’industrie cinématographique actuelle. Reste à savoir lequel arrivera en tête.