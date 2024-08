Dispo sur Netflix : Brad Pitt a détesté ce film romantique culte, adoré par les spectateurs

Pourtant très apprécié par le public, "Légende d'automne", actuellement disponible sur Netflix, n'est pas un film très aimé par Brad Pitt, qui n'a pas apprécié la manière dont est représenté son personnage.

Légendes d'automne, une adaptation fidèle de Jim Harrison

À l'origine, Légendes d'automne est un recueil de nouvelles (Une vengeance, L'Homme qui abandonna son nom, Légendes d'automne) écrites par Jim Harrison et publiée initialement en 1979. Une partie du texte est le suivant : "Trois frères sont élevés par leur père en plein cœur des contrées sauvages du Montana. Lorsque l’un d’eux meurt lors de la Première guerre mondiale, il laisse derrière lui la belle Susannah. À leur retour du front, les deux restants vont se battre pour conquérir le cœur de la belle veuve…". De cette œuvre poétique et violente est né ensuite le film éponyme d'Edward Zwick (1995), porté notamment par Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Guinn et Julia Ormond, et disponible actuellement sur Netflix.

Le film Légendes d'automne reprend une grande partie du récit de Jim Harrison et se déroule au XXe siècle dans le Montana. On y découvre le colonel William Ludlow, qui à force d'être déçu par la position du gouvernement envers les Amérindiens, décide de s'installer dans une ferme isolée avec ses trois fils. Alfred, Tristan et Samuel grandissent dans cet environnement et restent soudés. Jusqu'au jour où Samuel revient de l'université avec Susannah, sa fiancée. Malheureusement pour le jeune couple, leur histoire d'amour ne peut durer. Car Samuel et ses deux frères sont mobilisés pour la Première Guerre mondiale.

Légendes d'automne ©TriStar

De ce conflit, seuls Tristan et Alfred reviennent. La mort de Samuel est alors très mal vécue par Tristan, qui culpabilise. Néanmoins, à son retour de la guerre, il entame une relation amoureuse avec Susannah. Une relation intense et instable qui se terminera au moment du départ de Tristan, désireux de voyager pour faire face à ses démons intérieurs. C'est alors qu'Alfred, secrètement amoureux de Susannah, se rapproche de cette dernière avant de l'épouser.

Un succès public

À sa sortie en salles, Légendes d'automne rapporta pas moins de 160 millions de dollars de recettes à travers le monde. Un beau succès financier qui peut s'expliquer, en partie, par la présence de Brad Pitt au casting. L'acteur avait été révélé quelques années auparavant avec Thelma et Louise (1991) et venait de marquer les esprits dans Entretien avec un vampire (1994). Pourtant,Tom Cruise était envisagé dans un premier temps pour le rôle de Tristan. Mais celui-ci ayant refusé, Brad Pitt l'a remplacé et s'est grandement impliqué sur ce projet, qui lui valu une nomination aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans un film dramatique.

Étant donné le succès de Légendes d'automne et cette marque de reconnaissance aux Golden Globes, on pourrait penser que Brad Pitt porte le film dans son cœur. C'est en réalité tout l'inverse, comme le révélait Edward Zwick dans ses mémoires Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood, dont des extraits avaient été publiés par Vanity Fair. Le réalisateur y révélait que dès la première lecture du scénario avec le reste du casting, Brad Pitt avait souhaité démissionner. Le producteur de l'époque, Marshall Herskovitz l'en avait finalement dissuadé.

Mais un film détesté par Brad Pitt

Le tournage débuta donc, mais dans des conditions compliquées. L'été fut "le plus humide de l'histoire à Alberta", où Légendes d'automne était filmé. Edward Zwick décrivait alors les lieux comme "un paysage d'enfer rempli de boue". De quoi créer quelques anxiétés à Brad Pitt et de nombreux désaccords entre le cinéaste et la vedette.

Parfois, peu importe votre expérience ou votre sensibilité en tant que réalisateur, les choses ne fonctionnent pas. Vous pensez que l'acteur est dans l'opposition, alors qu'il vous trouve dictatorial. (...) Les deux ont raison et les deux ont tort.

Malgré ces difficultés, le résultat final a largement convaincu le public, bien plus que la presse. Sur Rotten Tomatoes, le drame romantique a 87% d'avis positifs du côté des spectateurs, et seulement 59% du côté de la presse. Une divergence d'opinions similaire sur Allociné qui affiche une note de 2/5 pour la presse et de 3,9/5 pour les spectateurs. Parmi les reproches faits au film, Les Cahiers du Cinéma écrivait que "Légendes d’automne est empreint d’une étonnante mollesse".

Un avis visiblement partagé par Brad Pitt, qui a détesté le long-métrage lorsqu'il l'a découvert. Toujours d'après Edward Zwick, l'acteur n'était pas content de la suppression d'une scène qui permettait d'insister sur la folie de son personnage. Un plan que Brad Pitt aimait beaucoup et que le réalisateur a estimé, après coup, qu'il aurait dû être gardé, et s'en est excusé.

