Brad Pitt va piloter une Formule 1 (pour de vrai)

Afin de tourner les images les plus réalistes possibles du film sur la F1 réalisé par Joseph Kosinski avec Brad Pitt dans un rôle principal, l'acteur de 59 ans a été autorisé à participer au tour de chauffe du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, à bord d'une monoplace. Un bon coup de pub pour le championnat de F1, et la perspective de très belles images.

Un projet intrigant et excitant

Qu'y a-t-il de plus excitant qu'un bon film ? Un Grand Prix de Formule 1 ? Pourquoi pas. Mais mieux encore, qu'y a-t-il de plus excitant qu'un film sur la Formule 1 réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun : Maverick), avec Brad Pitt dans un rôle principal ? Et soyons fous, si Brad Pitt pilotait vraiment un de ces engins ? Tout ceci va devenir réalité, avec le projet de film - encore sans titre - conduit par la société de production de Lewis Hamilton et Apple Original Films. Actuellement en pré-production, celui-ci racontera la sortie de retraite d'un pilote vétéran (Brad Pitt), chargé de devenir le mentor d'un jeune pilote de F1.

En plus de la superstar hollywoodienne, seront aussi au casting Lewis Hamilton lui-même et l'acteur anglais Damson Idris.

Lewis Hamilton - Brad Pitt - Tim Cook ©Mario Renzi

Brad Pitt ouvrira le Grand Prix de Silverstone

Comme rapporté par The Sun, Brad Pitt a en effet reçu l'autorisation pour participer au tour de chauffe du prochain Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, qui se courra sur le prestigieux circuit de Silverstone le 9 juillet 2023. Une autorisation très difficile à obtenir, étant donné l'organisation extrêmement couteuse - et toujours risquée - d'une telle manifestation sportive. On se souvient que pour Iron Man 2, la production avait obtenu l'autorisation de tourner sur le tracé du Grand Prix de Monaco, avant que cette autorisation ne soit retirée au tout dernier moment... Une source proche de la production du film de Joseph Kosinski a déclaré :

Observer Brad Pitt mener le peloton au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne sera un moment incroyable et surréaliste pour les téléspectateurs et les fans présents à Silverstone.

La publicité sera en effet idéale pour la FIA, l'organisation sportive en charge du championnat de F1. Mais il ne s'agit pas que d'une opération de communication. En effet, les images produites le seront aussi, et peut-être avant tout, pour être intégrées au film de Joseph Kosinski. Histoire d'offrir aux spectateurs le réalisme le plus poussé possible.