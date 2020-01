Bradley Cooper fait équipe avec Netflix pour sa prochaine réalisation

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Acteur confirmé passé de l’autre côté de la caméra avec sa première réalisation « A Star is Born », Bradley Cooper planche maintenant sur son prochain film, toujours dans le monde de la musique. Du beau monde fait équipe à la production et c’est Netflix qui en sera le distributeur.

C’est ce qu’on appelle un baptême du feu réussi. Bradley Cooper n’avait plus grand chose à prouver comme acteur, alors il s’est lancé un nouveau défi en prouvant qu’il savait diriger. Son A Star is Born a été un gros phénomène médiatique, soutenu par un tube qui n’a toujours pas fini de tourner sur les ondes. Harnaché à un classicisme qui ne le dessert jamais, le film est une belle romance qui croit en ce qu’il raconte. Les deux heures et quelque en compagnie de Lady Gaga et Cooper n’étaient pas spécialement surprenantes mais elles n’étaient en rien décevantes.

Bradley Cooper reste dans le monde de la musique

Ce premier essai demande confirmation. C’est tout naturellement qu’on attendait de voir de quelle manière l’acteur/réalisateur allait continuer cette partie de sa carrière. En 2018, on apprenait qu’il était intéressé par un biopic sur Leonard Bernstein, célèbre compositeur et chef d’orchestre. Bradley Cooper devait prendre le premier rôle tout en gérant la mise en scène. Depuis, le projet avait disparu des radars, jusqu’à ce que Deadline nous apporte des nouvelles très intéressantes. Le biopic serait toujours dans les tuyaux, avec Netflix qui vient de décrocher les droits pour la distribution. Un énorme coup de la part de la plateforme, qui reste fidèle à sa politique actuelle basée sur les collaborations avec des gros noms de l’industrie pouvant la mener vers les plus grandes cérémonies.

Du lourd à la production

Le scénario va porter sur une trentaine d’années, en évoquant la vie professionnelle et privée de cet homme à qui l’on doit de grandes choses – il a signé la musique de la comédie musicale West Side Story. Amblin, la boîte de production de Steven Spielberg, était déjà liée à ce film et le reste encore maintenant. Du beau monde est à noter dans ce secteur, avec également Martin Scorsese et Todd Phillips qui mettront des billes. Que le réalisateur de The Irishman soit là n’est pas surprenant, il avait failli réaliser ce film quand il en était question du côté de la Paramount, puis il avait laissé la place à Cooper. Pour Spielberg, on comprend qu’il soit intéressé par le sujet, lui qui travaille en ce moment sur une nouvelle version cinéma de West Side Story.

Ce film, sans titre, n’a pas encore de date de sortie mais pourrait arriver lors d’une période qui lui permettra de prétendre à quelques prix dans les plus prestigieux événements de l’industrie. Si vous voyez ce qu’on veut dire…