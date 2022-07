Break : comment Slimane a préparé son premier rôle au cinéma ?

À la différence des États-Unis, les films de danse ne sont pas la panacée de la production cinématographique française. Et encore moins ceux de danse hip-hop. C'est ce constat que fait Marc Fouchard lorsqu'il décide de mettre en scène son premier long-métrage intitulé Break.

En effet, le réalisateur est, à l'origine, un ancien danseur de hip-hop, passionné par cette culture depuis qu'il est tout petit. Par la suite, son auto-didactisme le mène à écrire et réaliser plusieurs courts-métrages dont le très remarqué Les frémissements du thé qui sera présenté dans plusieurs festivals internationaux. En 2018, il réalise donc son premier long : Break.

Le film suit Lucie, une jeune danseuse qui se remet péniblement d'un grave accident qu'elle a eu sur scène. Elle quitte alors les beaux quartiers, direction la banlieue pour rechercher un père qu'elle n'a jamais connu. Sur place, elle fait la rencontre de Vincent, un ex-danseur qui lui fait découvrir un nouvel univers : le breakdance.

Côté casting, Sabrina Ouazani est, sans conteste, la star du film. Toutefois, on y retrouve aussi un chanteur révélé par le PAF : Slimane.

En 2016, un jeune chanteur talentueux remporte la cinquième saison de l'émission musicale The Voice. Son nom : Slimane. Sa reprise du titre de Vitaa À fleur de toi fait notamment sensation auprès du public. Par la suite, il sort deux albums qui connaissent un relatif succès avant de définitivement exploser avec Versus, un album composé en duo avec... Vitaa.

Côté fiction, l'artiste a une expérience très courte. En effet, avant Break, il n'avait joué qu'un rôle mineur dans la saison 4 de la série Leo Mattei. Le film de Marc Fouchard est donc un gros challenge pour lui. Ainsi, il joue Malik, un coach de danse en fauteuil roulant. Pour être le plus crédible possible, il a d'ailleurs donné de sa personne en côtoyant pendant plusieurs mois des personnes en situation de handicap moteur dans un centre de rééducation. Le chanteur ne s'est pas arrêté là puisque durant sa tournée musicale, la production de Break lui a loué un fauteuil roulant pour qu'il puisse s'entraîner à se déplacer avec.

Comme il le signale dans le dossier de presse de Break, sa préparation a été également motivée par sa connaissance du break, qu'il a pratiqué plus jeune :

Quand j'étais petit, je pratiquais le break avec un groupe qui était champion du monde. J'adore cet univers et je trouvais important de l'évoquer différemment, car c'est une culture dont on parle peu, alors qu'on a des champions du monde. Lorsqu'on s'est rencontrés avec Marc, on a eu un super feeling : on s'est rendu compte qu'on venait des mêmes banlieues et qu'on connaissait des danseurs de break en commun. Au bout de deux ou trois auditions, j'ai décroché le rôle.