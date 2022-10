Brendan Fraser a un avis bien tranché sur le remake de La Momie

En 1999, l'acteur Brendan Fraser devenait une superstar avec son rôle dans le blockbuster "La Momie". Il a récemment donné son opinion sur les raisons de l'échec du remake de 2017, lui aussi nommé "La Momie" et avec Tom Cruise dans le rôle principal.

Le retour en grâce de la superstar de La Momie

Brendan Fraser est de retour cette année, et quel retour ! À l'affiche de The Whale, nouveau film de Darren Aronofsky dans lequel il incarne un homme dépressif et isolé de 272kg, l'acteur américano-canadien âgé de 53 ans y livre une performance phénoménale, saluée par la presse et le public des festivals dans lesquels le long-métrage a été présenté. Il sortira en France le 22 février 2023. Par ailleurs, on le verra aussi dans le prochain film de Martin Scorsese : Killers of the Flower Moon.

Charlie (Brendan Fraser) - The Whale ©A24

The Whale marque donc le retour dans un premier rôle pour l'acteur, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 2013 et le très dispensable Breakout. Et grâce à ce film, il réintègrera peut-être la A-List hollywoodienne. Un cercle restreint dans lequel il avait fait une belle entrée en 1999 avec le grand succès La Momie. Film d'aventure culte pour toute une génération, il a rapporté près de 416 millions de dollars dans le monde et attiré dans les salles plus de 3 millions de spectateurs français.

Le film raconte dans les années 1920 l'association entre une jeune bibliothécaire et égyptologue (Rachel Weisz) et un aventurier (Brendan Fraser) pour retrouver une cité mythologique, la cité des Morts. Leur expédition compte évidemment de nombreuses péripéties toutes plus folles les unes que les autres, avec la concurrence d'un groupe d'explorateurs rivaux et l'intervention de phénomènes surnaturels. La Momie a deux suites : Le Retour de la momie en 2001, et La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon. Dans ces deux suites, Brendan Fraser reprend son rôle de l'aventurier Rick O'Connell.

La Momie ©Universal Pictures

Brendan Fraser tacle le remake avec Tom Cruise

En 2017, Alex Kurtzman tente un remake avec Tom Cruise. Ce nouveau film La Momie doit ouvrir le Dark Universe, univers cinématographique d'Universal Pictures à la manière du MCU. Succès financier (409 millions de dollars de recettes au total), le film s'attire néanmoins de très mauvaises critiques. Le reboot de la franchise part aux oubliettes. Et dans un portrait qui lui a été consacré récemment dans Variety, l'acteur Brendan Fraser a donné son opinion sur ce film, et la raison selon lui de son échec.

C'est difficile de faire ce film. L'ingrédient qu'on avait pour notre film "La Momie", et que je n'ai pas vu dans celui de 2017, était le "fun". C'est ce qui lui manquait. C'était trop un film d'horreur au premier degré. "La Momie" doit être une expérience à sensations fortes, pas quelque chose de terrifiant et d'effrayant.

La Momie ©Universal Pictures

Sautant à pieds joints dans le piège du ridicule, La Momie avec Tom Cruise a raté ce qu'avait réussi le film de 1999 : générer l'amusement franc de son public en détournant les codes d'un genre fantastico-horrifique. C'est d'ailleurs ce que soulignait le critique Roger Ebert à sa sortie : "Je ne peux pas argumenter en faveur du scénario, de la réalisation, du jeu des acteurs ou même de la momie. Mais je peux dire que je ne me suis pas ennuyé et que certains moments m'ont procuré un plaisir déraisonnable. Il y a un peu d'immaturité logée au fond des crânes de même les plus sagaces d'entre nous, et nous devrions la chérir."

Pour effacer le raté de 2017, Brendan Fraser pourrait-il reprendre son rôle dans un quatrième film ? Il n'est pas contre. Plus précisément, il déclare :