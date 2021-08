Brendan Fraser rejoint le nouveau film de Martin Scorsese

Après une (trop) longue absence loin d'Hollywood, l'acteur Brendan Fraser, notamment célèbre pour son rôle d'aventurier dans la saga "La Momie" remonte peu à peu la pente. Après avoir joué chez Steven Soderbergh, et décroché le premier rôle du nouveau film de Darren Aronofsky, il vient de rejoindre le casting du film de Martin Scorsese "Killers of the Flower Moon" aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert de Niro.

Brendan Fraser : une trop longue absence

Entre la fin des années 90 et le début des années 2000, l'acteur Brendan Fraser est au top de sa popularité. Il est notamment célèbre pour son interprétation de l'aventurier Rick O'Connell dans la trilogie La Momie. Mais après le troisième film de la saga, La Momie - La Tombe de l'empereur dragon, sorti en 2008, l'acteur se retire peu à peu d'Hollywood. En cause, plusieurs blessures handicapantes suite à des cascades violentes sur les tournages qui lui imposent de longues périodes de convalescence, et surtout un événement personnel traumatisant. En effet, en 2003, il est victime d'une agression sexuelle, dont il mettra longtemps à parler. Cet événement le plonge dans une sévère dépression, et l'éloigne peu à peu des projecteurs. Entre 2009 et 2016, il ne fait que de brèves apparitions dans des petits films.

Brendan Fraser - La Momie - La Tombe de l'empereur Dragon © Universal Pictures

C'est sur le petit écran que Brendan Fraser fait son grand retour. En 2016 d'abord dans The Affair, puis en 2018 dans Trust, et enfin en 2019 dans Doom Patrol. Ces projets lui remettent le pied à l'étrier, et il semble bien parti pour revenir sur nos écrans, pour notre plus grand plaisir.

Chez Soderbergh, Aronofsky et Scorsese

Ces derniers mois, l'acteur enchaîne les projets prestigieux. En janvier dernier, on l'a vu dans No Sudden Move de Steven Soderbergh (uniquement disponible sur HBO Max pour le moment). Il a également décroché le rôle titre du prochain film de Darren Aronofsky intitulé The Whale. Et le meilleur reste à venir ! Deadline a annoncé qu'il avait également rejoint le casting du nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, aux côtés de Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Le film est attendu sur Apple TV+ prochainement.

Pour rappel, Killers of the Flower Moon est adapté du best-seller éponyme de David Grann et prend place dans les années 1920. On y suivra une enquête tortueuse du FBI pour trouver les auteurs du massacre d'une tribu indienne, en Oklahoma. Cette série de meurtres pourrait être liée à la découverte de pétrole sur leurs terres. Brendan Fraser y campera un avocat du nom de WS Hamilton.

Le tournage est actuellement en cours dans l'Oklahoma.