Brian De Palma enfin de retour avec un nouveau film ?

Alors que le dernier grand film de Brian De Palma remonte à loin, le réalisateur aurait toujours en tête un prochain long-métrage dont le casting pourrait débuter prochainement.

Brian De Palma a encore un projet de film

Grand réalisateur à la filmographie passionnante, Brian De Palma n'est plus parvenu à éblouir depuis un moment maintenant. Son dernier film en date, Domino (2019), a été un échec à tous les niveaux. Le cinéaste lui-même l'a désavoué après avoir évoqué un tournage chaotique, mal financé. Il aurait d'ailleurs abandonné le montage suite à des conflits avec le producteur. Il faut donc remonter à 2012 pour voir un film s'approchant réellement d'une œuvre de Brian De Palma avec Passion, inégal malgré des qualités certaines. Depuis, le réalisateur a évoqué plus d'une fois des projets, dont une idée de remake de la série Un village français, mais rien ne s'est concrétisé. Il en va de même pour son idée de thriller inspiré d'Harvey Weinstein qui n'a visiblement pas avancé depuis 2019. On prend donc avec des pincettes sa dernière sortie où il affirme être en passe de commencer le casting d'un prochain long-métrage.

Encore trop tôt pour se réjouir

C'est lors d'une interview avec Vulture, à l'occasion de la sortie d'une édition spéciale 4K de Body Double (1984), pour les 40 ans du film, que Brian De Palma a tenu cette interview. Le cinéaste y évoque Body Double, mais également Hitchcock ou encore l'état du cinéma actuel, avant de lâcher cette nouvelle.

J'ai un autre film que je prévois de faire. Et nous sommes en train d'essayer de faire le casting. Je ne peux pas te dire de quoi il s'agit avant que cela se fasse. Ensuite, je serai très heureux de l'annoncer.

Comme dit précédemment, ce ne serait pas la première fois qu'un projet de Brian De Palma est annoncé avant de disparaitre des radars et d'être abandonné. Reste qu'il serait dommage de voir sa filmographie se conclure sur Domino. Et alors que même Francis Ford Coppola, 85 ans, est parvenu à faire son film Megalopolis, 13 ans après Twixt (2011), gardons espoir pour que le réalisateur de Scarface, âgé lui de 84 ans, parvienne à aller au bout d'une dernière œuvre.