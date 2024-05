Ce soir à la TV : le dernier film de Paul Walker, remake d'une production française de Luc Besson

Ce soir, la chaîne L'Équipe diffuse "Brick Mansions", le dernier film de Paul Walker avec "Fast and Furious 7". Sorti après la mort de l'acteur, il s'agit d'un remake de "Banlieue 13".

Brick Mansions, le dernier tournage terminé de Paul Walker

Rendu célèbre grâce à la saga Fast and Furious, Paul Walker est mort le 30 novembre 2013 à 40 ans, d'un accident de la route. L'annonce du drame avait grandement choqué et touché aussi bien ses collègues que le public. À l'époque, l'acteur était encore en tournage de Fast and Furious 7 (2015). La production avait alors dû retravailler le scénario et faire appel aux deux frères de Paul Walker pour tourner certaines scènes. Le résultat final avait été un bel hommage au comédien, et d'une émotion rare pour la saga.

Cependant, Fast and Furious 7 n'est pas le seul film de Paul Walker sorti après sa mort. L'acteur avait pu tourner quelques mois avant son accident le film Brick Mansions. Un tournage qui avait débuté le 30 avril 2013 et s'était terminé peu de temps avant la mort de Paul Walker. C'est finalement le 23 avril 2014 qu'on a pu découvrir le long-métrage dans les salles françaises.

Un remake de Banlieue 13

Brick Mansions se déroule à Détroit, dans un futur proche, en 2018. On y suit Damien (Paul Walker), un policier qui doit s'infiltrer dans un ghetto appelé « Brick Mansions ». Sa mission consiste à retrouver une arme de destruction massive, dérobée par des gangsters. Pour l'aider dans sa tâche, il pourra compter sur Lino (David Belle), un habitant du quartier.

Brick Mansions ©EuropaCorp

Si vous avez un sentiment de déjà-vu devant ce résumé, c'est normal. Car Brick Mansions est en fait un remake de Banlieue 13 (2004). Sorti 10 ans auparavant, le film de Pierre Morel était alors porté par Cyril Raffaelli, tandis que David Belle interprétait le même personnage que dans Brick Mansions (mais sous le nom de Leïto). Produit par EuropaCorp, Banlieue 13 avait attiré quasiment 1 million de spectateurs dans les salles françaises, motivant Luc Besson à produire une suite, Banlieue 13 : Ultimatum (2009). De son côté, Brick Mansions n'a pas eu le même succès en France, cumulant seulement 319 000 entrées. Mais à l'international, ce premier long-métrage de Camille Delamarre engrangea tout de même plus de 70 millions de dollars de recettes dans le monde.

Pour autant, le remake fut pointé du doigt par les critiques pour son manque d'originalité. La seule innovation notable pourrait tout de même être l'utilisation de drones pour filmer la majorité des courses-poursuites du film. Une technique qu'utilisera par la suite Michael Bay avec Ambulance (2022), mais de manière bien plus remarquable. Reste alors la présence de Paul Walker, à qui Brick Mansions est dédié au générique, comme unique intérêt.