La célibataire la plus célèbre de la planète est enfin de retour : découvrez le trailer de Bridget Jones 4

Après des années d'attente et de rumeurs, le film "Bridget Jones 4" se dévoile enfin ! Découvrez la première bande-annonce du retour de la célibataire la plus célèbre de la planète, alors qu'elle entre désormais dans la cinquantaine et doit faire face à la perte de son grand amour, Mark Darcy. Le film est attendu au cinéma le 12 février 2025.

Bridget Jones 4 se dévoile enfin

On n'y croyait plus ! Après des années de fausses rumeurs, Bridget Jones est bel et bien de retour parmi nous. Le quatrième opus de la saga cinématographique basée sur les romans à succès d'Helen Fielding sortira dans nos salles obscures le 12 février 2025 et mettra de nouveau en scène Renée Zellweger dans le rôle de Bridget Jones, mais également Hugh Grant dans celui de Daniel Cleaver.

Ce quatrième film, suite de Bridget Jones Baby sorti en 2016, s'intitule Bridget Jones : Folle de Lui, et est basé sur le troisième roman de la saga paru en 2013 (alors que le troisième film était une intrigue originale).

Adieu Mark Darcy

Dans Folle de lui, Bridget Jones est désormais quinquagénaire et vit une vie de célibataire bien remplie, jonglant entre son rôle de mère et sa carrière. Mais bien sûr, comme toujours, l’amour n’est jamais loin. Suite à la mort de son grand amour, Mark Darcy, Bridget se retrouve veuve et mère de deux enfants. Malgré cette période difficile, elle ne perd pas son optimisme et décide de reprendre les rênes de sa vie sentimentale.

Alors qu’elle tente de naviguer dans ce nouveau chapitre de sa vie, Bridget rencontre un homme plus jeune. Mais comme d'habitude, son ex, Daniel Cleaver n'est jamais bien loin.