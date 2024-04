Bridget Jones 4 : le film est confirmé, Hugh Grant de retour !

Après des années de rumeurs, c'est désormais officiel : un film Bridget Jones 4 est bel et bien en préparation avec Renée Zellweger et Hugh Grant ! Il sera basé sur le troisième roman de la saga paru en 2013 et intitulé "Bridget Jones : Folle de lui".

Bridget Jones revient une quatrième fois

On ne présente plus Bridget Jones, personnage emblématique incarné avec brio par Renée Zellweger, qui a donné vie à cette Londonienne trentenaire en quête d'amour et de sens dans sa vie. La saga de Bridget Jones, initiée par Helen Fielding dans les années 90 comme une chronique dans The Independent, a rapidement conquis le cœur des lecteurs avant de devenir une série de romans à succès mondial, plongeant dans le quotidien à la fois drôle et touchant de Bridget​.

Après le succès des romans, une saga cinématographique a vu le jour, dès 2001 avec Le Journal de Bridget Jones, puis la suite trois ans après L'Âge de raison, et enfin Bridget Jones Baby en 2016.

Chaque film explorait les péripéties sentimentales de Bridget, entre sa relation tumultueuse avec Mark Darcy (Colin Firth), l'influence perturbatrice de Daniel Cleaver (Hugh Grant), et les aléas de la maternité dans le dernier opus, où le cœur de l'intrigue tourne autour de la paternité du bébé de Bridget (et dans lequel Hugh Grant n'apparaît pas).

Huit ans après la sortie de Bridget Jones Baby, on apprend, via Deadline, qu'un quatrième film est officiellement en développement. Il s'agit de l'adaptation du troisième roman de la saga, Folle de lui, paru en 2013.

Hugh Grant de retour, Colin Firth aux abonnés absents

Ce Bridget Jones 4 reprendra donc la trame du troisième opus de la saga littéraire. On retrouvera Bridget dans la cinquantaine, et désormais mère de deux enfants. Mark Darcy est décédé lors d'une mission, la laissant veuve, et de nouveau célibataire. Poussée par ses amis de toujours, elle décide (encore) de reprendre sa vie en main, et de s'inscrire sur une application de rencontres. Elle reprend confiance, et commence à fréquenter un homme beaucoup plus jeune qu'elle, du nom de Roxster.

Côté casting, on retrouvera évidemment Renée Zellweger dans la peau de Bridget, mais aussi Hugh Grant dans le rôle de Daniel Cleaver, alors qu'il avait refusé d'apparaître dans le troisième film. Leo Woodall (Un Jour) et Chiwetel Ejiofor ont également été annoncés au casting. Le premier pourrait incarner le fameux Roxster. À leurs côtés, on retrouvera aussi Emma Thompson, qui apparaissant dans Bridget Jones Baby.

Le film sera réalisé par Michael Morris. Il n'y a pas encore de date de sortie annoncée.