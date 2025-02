Bridget Jones Baby : pourquoi Hugh Grant est-il absent du film ?

Ce soir, M6 diffuse "Bridget Jones Baby", le troisième volet des aventures de la célèbre célibataire londonienne. Les fans de la saga remarqueront l'absence notable de Hugh Grant, interprète du charismatique Daniel Cleaver dans les deux premiers films. Pourquoi l'acteur britannique a-t-il décliné sa participation à ce troisième opus ?

Daniel Cleaver, séducteur incontournable de la saga

Depuis Le Journal de Bridget Jones (2001), Daniel Cleaver est un personnage clé de la saga. Interprété par Hugh Grant, ce séducteur cynique et manipulateur incarne l’opposé du sérieux et réservé Mark Darcy (Colin Firth).

Si Bridget tombe rapidement sous son charme dans le premier film, elle découvre aussi ses nombreuses infidélités et son incapacité à s’engager. Dans Bridget Jones : L’Âge de Raison (2004), Daniel Cleaver tente à nouveau de séduire l’héroïne, malgré sa relation avec Darcy, ce qui ajoutait du piquant au triangle amoureux qui a fait le succès de la franchise.

Avec son humour mordant et son charme british, Cleaver était un élément essentiel des deux premiers volets. Son absence dans Bridget Jones Baby a donc surpris de nombreux fans, d’autant que son antagonisme avec Mark Darcy était l’un des ressorts comiques et dramatiques les plus efficaces de la saga.

Un désaccord artistique sur le scénario

Après le succès des deux premiers volets, la production envisageait naturellement de réunir le trio emblématique : Renée Zellweger (Bridget Jones), Colin Firth (Mark Darcy) et Hugh Grant (Daniel Cleaver). Cependant, lors des discussions préliminaires, Hugh Grant a exprimé des réserves quant à l'évolution de son personnage dans le scénario proposé. Il a déclaré ne pas parvenir à intégrer Daniel Cleaver de manière cohérente dans l'intrigue, estimant que son rôle n'avait pas sa place dans cette nouvelle histoire. Face à ce désaccord artistique, l'acteur a préféré se retirer du projet.

L'absence de Hugh Grant a conduit les scénaristes à repenser la dynamique du film. Pour combler ce vide, un nouveau personnage masculin a été introduit : Jack Qwant, interprété par Patrick Dempsey. Ce milliardaire américain apporte une nouvelle dimension au triangle amoureux, en offrant un contraste rafraîchissant avec le personnage de Mark Darcy. Cette réorientation narrative a permis de renouveler l'intérêt de l'histoire tout en conservant l'esprit des précédents volets.

Malgré son absence dans Bridget Jones Baby, Hugh Grant a récemment repris son rôle de Daniel Cleaver dans le quatrième opus de la saga, Bridget Jones : Folle de Lui, actuellement en salles. Après avoir été ému par le scénario, l'acteur a même contribué à l'écriture de certaines scènes pour réintégrer son personnage de manière convaincante.