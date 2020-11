Brie Larson rend hommage à Scott Pilgrim avec une chorégraphie géniale

Avant d'enfiler le costume de Captain Marvel, Brie Larson se la jouait chanteuse-briseuse de cœur dans l'excellent "Scott Pilgrim". Elle a rendu une sorte d'hommage à l'une de ses scènes en proposant une chorégraphie originale sur un morceau du film.

Brie Larson, de Scott Pilgrim à Captain Marvel

En début d'année 2019, Brie Larson est devenue une star mondiale en portant sur ses épaules un blockbuster super-héroïque particulièrement attendu : Captain Marvel. Une production Marvel change forcément des choses pour la carrière d'un acteur ou d'une actrice. Mais avant cela, en 2016, elle avait déjà obtenu la reconnaissance de l'Académie en recevant l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans Room. Et quelques années auparavant, c'est dans le cinéma indépendant avec States of Grace (2014) qu'elle se révélait. Pourtant, les vrais savent, qu'avant tous ces films, c'est dans Scott Pilgrim (2010) que la comédienne marqua les esprits. Film génial d'Edgar Wright qui rend autant hommage aux jeux vidéo qu'aux comics et qui contient quelques noms bien connus de l'industrie d'aujourd'hui : Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Chris Evans, Anna Kendrick, Brandon Routh, Jason Schwartzman, et donc... Brie Larson. Rien que ça !

© Universal Pictures International France

Dans Scott Pilgrim, adapté des comics de Bryan Lee O'Malley, on suit Scott, un garçon de 22 ans qui joue dans un petit groupe de Toronto et sort avec une lycéenne de 17 ans. Un jour il croise Ramona Flowers, nouvelle en ville, qui se balade sur des rollers et arbore des cheveux colorés. Scott tombe rapidement amoureux d'elle. Mais s'il veut sortir avec elle, il lui faudra affronter ses ex maléfiques. Et Brie Larson dans tout ça ? Elle joue Envy, l'ex de Scott, celle qui lui a brisé le cœur et qui vient encore hanter ses nuits. Il la croisera le temps d'un concert de cette dernière, interprétant alors le morceau Black Sheep.

Brie Larson à fond sur Black Sheep

Bien qu'il n'ait pas très bien marché au box-office lors de sa sortie, Scott Pilgrim, grâce aux DVD et à la VOD, bénéficie aujourd'hui d'un statut de film culte. Surtout pour les fans d'Edgar Wright. Le film est une grande réussite, d'une générosité folle et marqué par des moments mémorables. La séquence du concert du groupe d'Envy en fait partie.

C'est donc toujours un plaisir de voir le film être évoqué d'une manière ou d'une autre. Et c'est le cas aujourd'hui avec Brie Larson. N'oubliant pas son passé, la comédienne a rendu une sorte d'hommage au film et à cette fameuse scène en utilisant la chanson Black Sheep pour danser sur une chorégraphie originale, apprise grâce à Galen Hooks. Elle a posté le résultat directement sur Twitter et visible ci-dessous. On vous laisse apprécier.

Pour voir toute sa préparation et donc pour apprendre la chorégraphe de Galen Hooks, vous pouvez vous rendre sur la page Youtube de Brie Larson. L'actrice apparaît en tout cas particulièrement affûtée sur cette vidéo. De bon augure pour le futur tournage de Captain Marvel 2 qui sera forcément exigeant physiquement. La suite des aventures de Carol Danvers n'est pas attendue avant 2022. Surtout avec la pandémie de Covid-19 qui a empêché la sortie du moindre film Marvel cette année. Evidemment, il n'y a aucune information pour l'instant sur le scénario. On sait néanmoins que la réalisation du film a été confiée à Nia DaCosta. On doit à cette dernière la réalisation du reboot de Candyman.