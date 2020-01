Bright 2 est toujours sur les rails

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

« Bright 2 », la suite du film Netflix de David Ayer, serait toujours dans les cartons. C’est le réalisateur lui-même qui confirme cette information. Sorti en 2017, le film n’a pas reçu de très bonnes critiques mais a fait un score très honorable sur la plateforme.

Selon David Ayer, Bright 2 est toujours en préparation. Sorti à l’hiver 2017, le premier Bright réunissait Will Smith et Joel Edgerton dans un duo de policiers pas comme les autres. Edgerton interprétait Nick Jakoby, le tout premier orque à être nommé policier dans un univers fictif où les humains côtoient des créatures fantastiques. Malgré cette bonne idée, les critiques n’ont pas été tendres avec le film de Ayer. Elles n’ont néanmoins pas empêché le film d’être un énorme succès pour Netflix avec plus de 11 millions de téléspectateurs lors de son premier week-end d’exploitation.

Bright 2 est toujours d’actualité

C’était il y a deux ans, et depuis aucune nouvelle sur la suite. L’actrice Lucy Fry s’est étendue sur le sujet en septembre dernier, affirmant que le film devait entrer en production fin 2019 mais a été repoussé à cause de l’agenda chargé de Will Smith.

Prenant la parole au panel Critics Association, David Ayer s’est à son tour exprimé sur Bright 2. Selon SlashFilm il a déclaré que Bright 2 était toujours en préparation avant d’ajouter : « Nous y travaillons donc j’espère que nous serons en mesure de le montrer bientôt. ». Il a ensuite exprimé son désir d’explorer plus en profondeur le monde hybride de cet univers. Le qualifiant de « monde très riche » qu’il a l’intention de « creuser un peu plus ».

C’est donc une bonne nouvelle pour les fans du premier film. Mais aussi pour les amateurs d’heroic fantasy transportée dans un univers contemporain. Sur le papier Bright est une vraie bonne idée. Malheureusement l’exécution de David Ayer manquait de panache, entraînant son film dans une dernière partie désastreuse.

La suite pourrait améliorer tout ça, et aller plus en profondeur par rapport à son parallèle social avec les quartiers pauvres américains. Le scénario est écrit par Evan Spiliotopoulos. Côté casting on ne sait pas vraiment qui va revenir à part Will Smith et Joel Edgerton. Le premier film réunissait également Lucy Fry, Noomi Rapace et Edgar Ramirez. Affaire à suivre donc.