Britney Spears : Netflix dévoile la bande-annonce de son documentaire choc

Après "Framing Britney Spears" (disponible sur Prime Vidéo), Netflix dévoilera bientôt son documentaire sur la chanteuse. Intitulé "Britney VS Spears" il se dévoile aujourd'hui avec une première bande-annonce.

Britney Spears au centre de toutes les attentions

Depuis 1998 et la sortie de Baby One More Time, le monde entier se passionne pour Britney Spears. Elle a vendu des millions d'albums, sorti un nombre incalculable de tubes, et sa vie privée fait la une des tabloïds.

Britney Spears

Mais depuis 2019, son nom est associé à un terme juridique : curatelle. En effet, pendant de nombreuses années, la chanteuse a été sous-tutelle de son père, Jamie Spears. Ce dernier prétendait qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui l'empêchaient d'avoir les idées claires. Il a donc géré comme il l'entendait la fortune de sa fille, et tous les aspects de la vie de cette dernière. Elle a notamment été internée à plusieurs reprises, contre son gré.

Mais depuis 2019, les langues se sont déliées, et Jamie Spears a été accusé d'avoir manipulé Britney Spears. Cette dernière aurait en effet été sous son emprise pendant de nombreuses années. En août dernier, après un procès, il a finalement accepté de se dégager de son statut de tuteur.

Le documentaire Netflix se dévoile

Après un premier documentaire, Framing Britney Spears, dispo sur Prime Vidéo, c'est au tour de Netflix de s'attaquer au phénomène. Comme ce dernier, Britney VS Spears, s'intéressera à la bataille juridique qui oppose la chanteuse à son père.

Grâce à des interviews exclusives, et des documents confidentiels, ce film retracera la trajectoire de la star dans son désir de liberté. D'après les informations dévoilées par Netflix, il dévoilera des éléments clés de la vie de Britney, sans avoir recours aux images dégradantes que l'on connaît.

La réalisatrice Erin Lee Carr (How To Fix A Drug Scandal, Dirty Money) et la journaliste Jenny Eliscu ont plongé 13 ans en arrière, pour revenir aux bases de cette curatelle. Le documentaire offrira un nouvel éclairage sur cette affaire qui agite les médias depuis plusieurs mois.

Britney VS Spears sera disponible sur Netflix le 28 septembre.