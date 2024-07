Broadsword : Tom Cruise annoncé dans un film de guerre épique

Après "Mission : Impossible 8", Tom Cruise et le réalisateur Christopher McQuarrie pourraient vite se retrouver pour un film de guerre épique, et dans lequel l'acteur sera plongé dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale en France.

Tom Cruise et Christopher McQuarrie font leur film de guerre

Les projets de Tom Cruise s'additionnent. À ce jour, Mission : Impossible 8 est en post-production, le projet conjoint avec SpaceX et la NASA de film tourné dans l'ISS est en pré-production, le tournage du film d'Alejandro G. Iñárritu n'a pas encore de date, et la rumeur court que Live, die, repeat, la suite de Edge of Tomorrow est dans toutes les têtes. Sans oublier, à terme, Top Gun 3.

Si cela ne devait pas déjà suffire, il avait aussi été annoncé que Tom Cruise préparait aussi avec Christopher McQuarrie un film, The Gauntlet, remake du film de 1977 avec Clint Eastwood. On ne connaît pas le statut de celui-ci. Et il risque bien de passer après cet énième nouveau projet repéré dans un rapport de Productionweekly. Un film qui rassemble le duo de la saga Mission : Impossible pour un film de guerre se déroulant en France pendant la Seconde Guerre mondiale : Broadsword.

Broadsword ©Productionweekly

Un nouvel agent secret pour l'acteur

Ce film correspond ainsi au projet évoqué par le réalisateur fétiche de Tom Cruise en juillet 2023. Avec pour co-scénariste Erik Jendresen, un classement R-rated et un rôle "inhabituel" pour Tom Cruise. Si Tom Cruise et Christopher McQuarrie poursuivent sur leur lancée des films Mission : Impossible, celui-ci devrait proposer du grand spectacle. Broadsword a son synopsis :

Un capitaine de la Marine en mission pour le SOE, service secret britannique actif durant la Seconde Guerre mondiale, survit seul d'un crash en France. Envers et contre tout, il doit poursuivre sa mission dans le chaos de la guerre.

La société de production de l'acteur, TC Productions, est associé au projet avec Warner Bros. Pictures. Il a signé en début d'année un partenariat important avec ces studios, portant notamment sur la productions de films "originaux". Dans la mesure où la suite de Edge of Tomorrow est discutée sans être pressante, ce pourrait ainsi être le premier film original de Tom Cruise développé dans le cadre de ce partenariat.