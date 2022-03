Bruce Willis : atteint d'une maladie, l'acteur arrête sa carrière

La famille de Bruce Willis vient d'annoncer une triste nouvelle. Dans un communiqué commun, ses proches ont expliqué que le comédien s'éloigne du septième art en raison d'une maladie. La star de Piège de cristal et Sixième sens souffre d'aphasie.

Pathologie causée par des dommages au cerveau, l'aphasie est un trouble du langage. Elle peut se caractériser de différentes façons, allant de la difficulté à trouver ses mots à la perte totale du langage. Elle peut être provoquée par un accident vasculaire cérébral. La guérison dépend de la gravité des lésions.

Sur les réseaux sociaux, la famille de l'acteur a déclaré :

Aux incroyables fans de Bruce, en tant que famille, nous voulions vous faire savoir que notre Bruce adoré a eu des problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. En raison de cela, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous vous sommes reconnaissants pour votre amour, votre compassion et votre soutien permanents. (...) Comme Bruce le dit toujours, "Profitez au maximum" et ensemble, nous prévoyons de le faire.