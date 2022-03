Bruce Willis : la santé de l'acteur inquiétait ses collaborateurs depuis plusieurs années

Souffrant d'aphasie, Bruce Willis prend sa retraite. Depuis plusieurs années, la santé déclinante de la star inquiétait ses collaborateurs sur les tournages.

Bruce Willis : souffrant d'aphasie, la star prend sa retraite

Ce mercredi 30 mars, la famille de Bruce Willis a annoncé que le comédien se retire des plateaux de tournage. L'acteur souffre d'aphasie, une maladie causée par des dommages au cerveau. Cette pathologie se caractérise par un trouble de la communication, pouvant aller de la difficulté à trouver ses mots à l'incapacité totale de s'exprimer. Dans leur déclaration commune, ses proches ont expliqué :

Aux incroyables fans de Bruce, en tant que famille, nous voulions vous faire savoir que notre Bruce adoré a eu des problèmes de santé et a récemment été diagnostiqué d'aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. En raison de cela, Bruce s'éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C'est une période vraiment difficile pour notre famille et nous vous sommes reconnaissants pour votre amour, votre compassion et votre soutien permanents. (...) Comme Bruce le dit toujours, "Profitez au maximum" et ensemble, nous prévoyons de le faire.

Des tournages de plus en plus compliqués

Ces dernières années, Bruce Willis a multiplié les projets peu mémorables afin de mettre suffisamment d'argent de côté, notamment pour les coûts des traitements. Le comédien est apparu dans des dizaines de Direct To Video, de The Prince à Apex, en passant par First Kill. Le Los Angeles Times révèle que plusieurs réalisateurs de ces récents longs-métrages se sont inquiétés pour la santé de l'acteur.

Dans un mail datant de juin 2020, Mike Burns demande au scénariste Bill Lawrence de réduire ses lignes de dialogue dans Out of Death. Le réalisateur écrit, sans préciser les raisons de ces changements :

Nous devons réduire le nombre de pages de Bruce à cinq. Nous devons également abréger ses dialogues pour qu'il n'y ait pas de monologue.

Alston (Bruce Willis) - Out of Death ©Emmett/Furla Films

Ces dernières années, de nombreux collaborateurs ont remarqué la diminution des capacités cognitives de la star, ainsi que ses difficultés pour retenir son texte. Lorsqu'il retrouve le comédien à l'automne dernier pour tourner The Wrong Place, Mike Burns fait part de ses craintes. L'un des collaborateurs de l'acteur tente de le rassurer en lui affirmant que son état s'est amélioré, mais le cinéaste constate finalement l'inverse :

Je n'ai pas trouvé qu'il allait mieux, j'ai trouvé que c'était pire qu'avant. Après avoir terminé le film, j'ai dit : 'J'arrête. Je ne veux pas faire d'autre film avec Bruce Willis'. Je suis soulagé qu'il prenne sa retraite.

Une situation qui aurait pu virer au drame

Sur le tournage d'Open Source, sorti en 2020, Bruce Willis tire avec une arme à feu chargée à blanc sans donner le signal. Alors que le comédien est censé prévenir sa partenaire de jeu Lala Kent pour qu'elle esquive le tir, il oublie de réciter sa ligne pour la prévenir et fait feu. À la prise suivante, le même incident se produit. Fort heureusement, personne n'est blessé, mais la situation chamboule logiquement l'actrice. Par la suite, l'équipe prend des mesures, comme l'explique l'un de ses membres :

Nous nous sommes toujours assurés que personne ne se trouve dans sa ligne de tir lorsqu'il manipulait des armes à feu.

Open Source ©Highland Film Group

Pendant les dernières années de sa carrière, les représentants de la star s'assurent que ses tournages ne dépassent pas deux jours. Ses contrats stipulent également qu'il ne peut pas travailler plus de huit heures par jour mais généralement, ses passages ne vont pas au-delà de quatre heures selon plusieurs sources. Désorienté, le comédien demande parfois pourquoi il se trouve sur un plateau. Un technicien se souvient à ce sujet :