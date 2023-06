Bruce Willis : le touchant hommage d'Arnold Schwarzenegger

Difficile d’égaler la carrière de Bruce Willis. En plus de quarante ans de profession, le comédien américain a tourné dans des films cultes, et a incarné des rôles iconiques. Son rôle phare est évidemment celui de l’inspecteur John McClane dans la saga Die Hard, qui, en 1988, a lancé sa carrière dans l’excellent Piège de Cristal. Un rôle qu’il reprendra ensuite à quatre reprises au cours de son épopée cinématographique.

Bruce Willis a tourné ensuite avec les plus grands. M. Night Shyamalan dans Sixième Sens (1999), Incassable (2000) ou encore Glass (2019) ; Tony Scott dans Le Dernier Samaritain (1991) ; Robert Zemeckis dans La Mort vous va si bien (1992) ; Quentin Tarantino dans Pulp Fiction (1994) ; Terry Gilliam dans L’Armée des 12 singes (1995) ; Luc Besson dans Le Cinquième élément (1997) ; Michael Bay dans Armageddon (1998) ; Robert Rodriguez dans Sin City (2005), Planète Terreur (2007) et Sin City : j’ai tué pour elle (2014) ; Wes Anderson dans Moorise Kingdom (2012) ; on en passe et des meilleures.

Mais depuis quelques années, Bruce Willis enchaîne les séries Z qui sortent directement en DVD. La faute à sa maladie, l’aphasie, qui a terriblement affecté sa fin de carrière, jusqu’à l’obliger à prendre sa retraite il y a quelques mois.

Lors d’une interview avec CinemaBlend, à l’occasion de la promotion de sa nouvelle série Netflix : Fubar, Arnold Schwarzenegger a tenu à partager quelques mots à destination de son ami Bruce Willis. Ces deux stars du cinéma d’action n’ont pas souvent partagé l’affiche. On peut néanmoins les retrouver tous les deux dans la saga Expendables, aux côtés de Sylvester Stallone. L’ancien gouverneur a partagé son admiration pour Bruce Willis :

Je pense qu'il est fantastique. Il a toujours été pendant des années et des années une énorme star. Et je pense qu'on se souviendra toujours de lui comme d'une grande, grande star. Et comme d’un homme gentil. Je comprends que dans ses circonstances, à cause de sa santé, il a dû prendre sa retraite. Mais en général, vous savez, on ne prend jamais vraiment sa retraite. Les héros d'action, ils reviennent toujours.