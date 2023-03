Bruce Willis malade : sa femme en colère contre les paparazzis

Souffrant de démence fronto-temporale, Bruce Willis a récemment dû faire face à une horde de photographes lors d'une rare sortie dans les rues de Santa Monica. Sur Instagram, sa compagne Emma Heming Willis a tenu à adresser un message clair aux paparazzis.

Bruce Willis souffre de démence

En mars 2022, les proches de Bruce Willis annonçaient que l'acteur souffrait d'aphasie et prenait sa retraite. Pathologie causée par des dommages au cerveau, ce trouble du langage peut se caractériser de diverses manières, de la difficulté à trouver ses mots à la perte totale du langage. Un an plus tard, en février dernier, la famille de l'acteur de Piège de cristal et Sixième sens révélait que son état de santé s'était aggravé.

La maladie de Bruce Willis a progressé et les médecins lui ont diagnostiqué une démence fronto-temporale (appelée DFT). Soulagés d'avoir un "diagnostic clair", ses proches ajoutaient à propos de cette pathologie qui nécessite "plus de sensibilisation et de recherche" :

La DFT est une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui. (...) Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour la maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir.

Le coup de gueule d'Emma Heming Willis

Sur Instagram, la compagne du comédien a demandé aux paparazzis de ne pas perturber sa tranquillité et de ne pas le brusquer en l'interpellant. Alors qu'il a récemment fait une rare apparition dans les rues de Santa Monica pour une sortie entre amis, Bruce Willis a dû faire face à une horde de photographes. Gardant son calme pour pousser ce coup de gueule, Emma Heming Willis a déclaré :

Je sais que c'est votre travail, mais vous devriez peut-être garder vos distances. S'il vous plaît, ne criez pas sur mon mari, ne lui demandez pas comment il va. (…) Laissez-lui de l'espace pour permettre à notre famille ou à la personne qui l'accompagne de l'amener d'un point A à un point B en toute sécurité.

Elle a ajouté :