Bruno Reidal, confession d'un meurtrier : une bande-annonce terrifiante pour le film tiré d'une histoire vraie

"Bruno Reidal, confession d'un meurtrier" est un film dont la violence n'a d'égale que sa grande épure, et a fait sensation lors de sa présentation au Festival de Cannes 2021. Un film éprouvant, adapté d'une histoire vraie, qui se dévoile dans une première bande-annonce aussi intrigante qu'inquiétante.

Un fait divers fascinant adapté au cinéma

Sélectionné à la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2021, et présenté notamment au Festival Premiers Plans d'Angers 2022, Bruno Reidal, confession d'un meurtrier est le premier film du réalisateur Vincent Le Port, et le premier film aussi de son acteur principal, Dimitri Doré.

Adapté d'une histoire vraie, le film arrive au cinéma le 23 mars 2022. Retenez bien ces deux noms, car il y a fort à parier qu'ils feront date. Drame biographique qui retrace le parcours d'un jeune garçon du Cantal auteur d'un geste monstrueux, le film se dévoile dans une première bande-annonce (en tête d'article).

Bruno Reidal (Dimitri Doré) - Bruno Reidal, confession d'un meurtrier ©Capprici

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières.

Plongée épurée et violente au plus profond de l'âme humaine

A priori, ce jeune paysan devenu séminariste, n'a rien d'un meurtrier. Chétif et timide, pieux, il va pourtant commettre un meurtre particulièrement violent. Sans montrer de remords, il va e rendre de lui-même aux autorités, sitôt son crime accompli. Est-il fou ? Est-il un monstre ? Les médecins, dont Alexandre Lacassagne (Jean-Luc Vincent), un des fondateurs de l'anthropologie criminelle, vont essayer de comprendre son geste, en lui demandant donc de faire le récit de sa vie. Coopératif, le garçon va s'exécuter, avec pudeur et franchise. Un profil psychologique unique, qui a fasciné le scénariste et réalisateur du film.

Bruno Reidal, confession d'un meurtrier est par ailleurs la révélation d'un jeune comédien, Dimitri Doré, qui a fait ses armes au théâtre et livre dans ce film une performance d'une puissance rare. Il incarne Bruno Reidal à l'adolescence, quand les plus jeunes Roman Villedieu et Alex Fanguin l'incarnent respectivement à 10 et 6 ans.