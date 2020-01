Bryan Cranston s’incruste dans Shining pour les besoins d’une pub

Vous avez aimé ? Partagez :

L’acteur star de « Breaking Bad », Bryan Cranston est entré dans la peau de Jack Nicholson le temps d’une publicité. Diffusée lors du Super-Bowl, elle permet de voir l’acteur culte de « Malcolm » parachuté dans le terrible « Shining ».

Bryan Cranston a rejoué une séquence culte de Shining pour les besoins d’une publicité. Une annonce de Mountain Dew Zero Sugar, diffusée pendant le Super-Bowl. Une publicité assez drôle qui parodie le classique de Stanley Kubrick.

Bryan Cranston en Jack Torrence

Bryan Cranston accepte pour l’occasion de prendre la place de Jack Nicholson dans la peau du terrible Jack Torrence. L’acteur, star de Breaking Bad et de Malcolm, s’en sort avec les honneurs. Il parvient à recréer fidèlement le jeu de Nicholson et est tout a fait crédible dans la peau du personnage. Il rejoue la scène culte de la salle de bain, où Jack Torrence tente de défoncer la porte à coups de hache. Le rôle tenu à l’époque par Shelley Duvall est ici incarné par Tracee Ellis Ross, qui se cache, elle aussi, dans la salle de bain. Reste que le couteau de la protagonistes est ici remplacé par un balai-à-chiotte.

Même si la séquence en question est un grand moment de tension, la parodie de Mountain Dew Zero Sugar est un instant de comédie cocasse. Tandis que Cranston passe la tête par le trou dans la porte, il propose alors à Tracee Ellis Ross de se désaltérer avec la boisson en question. Une belle manière de dériver un immense classique du septième art.

Restez bien jusqu’à la fin de la vidéo qui propose un dernier caméo hilarant et dérangeant. Voilà donc Bryan Cranston de retour, cette fois dans la peau des deux jumelles macabres. Il interprète les deux jeunes filles, affublé de la fameuse robe bleue. Et c’est à la fois une vision horrifique et terriblement drôle.

Pas sûr que cet hommage, à but marketing, ne plaise à tous les fans de cinéma et plus particulièrement de Shining. Néanmoins, on ne peut pas nier que le long métrage est parodié ici avec un certain humour…