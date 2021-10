BRZRKR : Keanu Reeves donne des nouvelles de ses projets d'adaptation des comics

Le comédien Keanu Reeves fait le point sur ses futures adaptations de comics : BRZRKR. En effet, l'acteur prépare à la fois un film en version live et une série animées adaptés du comics à son effigie.

C'est quoi BRZRKR ?

BRZRKR est une série de comics créés en 2021 par Keanu Reeves et dessinée par Ron Garney. L'histoire se concentre sur un guerrier immortel connu simplement sous le nom de B. Egalement appelé le Berzerker, il est le fils du Dieu de la Guerre. B se fraye un chemin à travers les âges, le menant jusqu'à l'époque moderne où il est utilisé comme arme par le gouvernement. Dans le même temps, il cherche à en savoir plus sur ses origines et sur la manière dont il peut mettre fin à ses jours. Pour le moment, la série comprend 12 tomes, disponibles chez les éditions Boom !

BRZRKR ©Boom Editions

Avec l'aide de Matt Kindt, Keanu Reeves a décidé de produire et de jouer dans une adaptation en version live de BRZRKR. Le projet s'accompagne aussi d'une série animée, qui sera elle aussi portée par Keanu Reeves. BRZRKR est l'un des comics les plus vendus de cette dernière décennie avec plus de 600 000 exemplaires écoulés.

Keanu Reeves donne des nouvelles des adaptations

Dans une récente interview avec Collider, Keanu Reeves a donné quelques nouvelles de l'avancée des projets BRZRKR. Il a ainsi de nouveau confirmé que le film en version live sera classé R. Le comédien a précisé que le but n'est pas de faire une simple adaptation du comics, et de ne pas proposer une copie directe du format original. Mattson Tomlin travaille actuellement sur le scénario de la série animée. Voici le commentaire complet de Keanu Reeves :

Mon ambition ou mon espoir n'est pas de faire une version filmée de la bande dessinée mais que nous puissions également l'emmener ailleurs. Je suis en contact avec quelques sociétés d'animation différentes. Et, encore une fois, pour moi, j'espère être inspiré et influencé (...) Nous avons embauché un scénariste pour le film, Mattson Tomlin. Il a été cool et commence tout juste à mettre les choses en place.

BRZRKR est une série de comics ultra violente qui explore les profondeurs de l'humanité. B, le héros de l'histoire, porte le visage de Keanu Reeves, et va donc être décliné sous différent formats. BRZRKR n'a pas encore de date de sortie, mais sera logiquement produit par Netflix. En attendant, Keanu Reeves a fort à faire puisqu'il sera à l'affiche de Matrix 4 le 22 décembre prochain et de John Wick Chapitre 4 le 25 mai 2022.