BRZRKR : Keanu Reeves va tourner dans l'adaptation de son propre comic sur Netflix

Keanu Reeves n'est pas qu'une star de cinéma. Il sera aussi au centre du comic "BRZRKR" dont il est à l'origine. Alors qu'on attend encore la sortie du premier tome, une adaptation est déjà en préparation avec Netflix. L'acteur tiendra évidemment le rôle principal.

BRZRKR : une incursion dans le monde des comics pour Keanu Reeves...

Keanu Reeves est sur tous les fronts. Au cinéma, principalement, avec la saga John Wick et bientôt Matrix 4. Sur nos consoles, avec une apparition de luxe dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077. Sur le papier aussi, puisqu'il a créé sa propre bande dessinée titrée BRZRKR. Un projet qui a pris vie grâce à la maison d'édition Boom! et à Matt Kindt et Alessandro Vitti, respectivement au scénario et au dessin. En plus d'être à l'origine de l'histoire et de l'univers, l'acteur va également prêter ses traits au personnage principal. Ce dernier est le Berzerker, un homme né il y a plusieurs millions d'années et qui a la particularité d'être le fils du dieu de la guerre. Depuis trop longtemps, il erre dans ce monde, sans trouver sa place exacte. Réfugié aux USA, il est approché par le gouvernement pour l'aider sur certains dossiers. En échange, il peut en apprendre sur son passé.

... qui le ramène au cinéma

Le projet BRZRKR prend une autre dimension désormais avec l'aide de Netflix. La plateforme va accueillir une adaptation en prises de vue réelles du comic, avec Keanu Reeves à la production. Fort logiquement, c'est aussi lui qui va s'emparer du rôle principal. La rencontre entre la firme et une telle star ne peut que déboucher sur un succès monstre. On a vu tant de films d'action faire d'énormes scores ces derniers temps (Tyler Rake, 6 Underground, The Old Guard...) qu'on voit mal comment celui-ci pourrait ne pas en faire autant. Nouvelle grosse prise donc pour Netflix, et qui va déjà insister avec l'univers en développant également une série animée BRZRKR.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick ©Metropolitan FilmExport

Keanu Reeves a tout bon pour garder sa cote de popularité intacte. Il ne lui manque qu'une participation au MCU pour atteindre le firmament. D'après certaines rumeurs, des discussions ont déjà eu lieu mais rien n'a encore abouti. Pour en revenir à BRZRKR, on s'attend à un film d'action très graphique entièrement dévolu à son attraction principale. En voyant un peu plus loin, on peut même imaginer que toute une franchise se développe sur plusieurs films - de la même manière que ce qui a été fait avec John Wick. En attendant le film, le premier tome de BRZRKR sortira chez nous le 9 juin prochain.