Bubble sur Netflix : c'est quoi ce film fantastique d'animation japonaise ?

Dans "Bubble", un vent nouveau souffle sur Tokyo après que Uta rencontre Hibiki. La gravité change, et les bulles d'eau inondent la capitale japonaise. Un film fantastique d'animation japonaise disponible sur Netflix le 28 avril.

Tokyo inondée

Lorsque l'animation japonaise mêle le fantastique à ses récits romantiques, écologiques, et d'aventures, le film fait souvent mouche. Et Netflix l'a bien compris, en distribuant en France ce nouveau long-métrage intitulé Bubble. Nouvelle arrivante sur la plateforme, Bubble détient la recette d'une production qui donne envie aux fans de l'animation asiatique. À coup sûr, la production regroupera un nombre important de visionnages.

Rendez-vous à Tokyo, où la ville est encerclée d'un dôme immense. Au sein de celle-ci, des petites bulles éclatent jusqu'à une inondation totale de la ville. Les lois de la gravité sont modifiées, et l'activité favorite de la métropole devient le parkour. Sur les toits des immeubles, des équipes de jeunes s'affrontent. Ils réalisent des prouesses sportives, mettant leurs vies en danger chaque jour. Les mystères continuent lorsque Uta, une jeune fille, sauve la vie de Hibiki, un de ces jeunes. Un lien fort les lie. Le monde change.

Bubble © Netflix

À la réalisation du film, on retrouve Tetsurô Araki qui a travaillé en tant que réalisateur sur L'Attaque des Titans. Gen Urobochi (scénariste de Puella Magi Madoka Magica) s'occupe du scénario. Takeshi Obata (dessinateur de Death Note) se charge de la conception des personnages. Et Hiroyuki Sawano (Promare) compose la musique. L'animation est produite par Wit Studio, studio célèbre pour l'adaptation des trois premières saisons de L'Attaque des Titans en anime.

Dans l'air du temps

Bubble se classe dans le registre des films d'animation japonaise très à la mode. Avec ses couleurs vives, et son animation créative aux graphismes modernes, le long-métrage prend en héritage la palette artistique de ces prédécesseurs. En regardant Bubble, on pense forcément au cinéma de Makoto Shinkai. Le plus souvent à Les Enfants du temps, fable écologique liant le fantastique à une romance délicate. Your Name, ainsi que La Tour au-delà des nuages, peuvent aussi être cités.

Ces dernières années, les films du genre se multiplient. En 2019, Le Mystère des pingouins de Hiroyasu Ishida et Wonderland, le royaume sans pluie en sont de bons exemples. Ainsi que Les Enfants de la mer de Ayumu Watanabe.

Bubble est à découvrir le 28 avril sur Netflix.