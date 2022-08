Bullet Train : blessé sur le tournage, Aaron Taylor-Johnson a terminé à l'hôpital

Brad Pitt se castagne dans les wagons de "Bullet Train" dans le nouveau David Leitch. Un film d'action qui aura provoqué quelques blessures, notamment à Aaron Taylor-Johnson, victime d'un malheureux incident durant le tournage et qui a terminé à l'hôpital.

Brad Pitt et les tueurs de Bullet Train

Dans Bullet Train, Brad Pitt incarne un tueur plutôt sympathique, un peu maladroit, et qui se croit extrêmement malchanceux. Raison pour laquelle il a une certaine appréhension pour sa prochaine mission, pourtant simple en apparence. Il lui faut en effet rentrer dans un train entre Tokyo et Morioka, prendre une mallette et redescendre avec. Simple comme bonjour. Sauf qu'évidemment les choses ne se déroulent pas comme prévu. Notamment parce que dans ce train d'autres tueurs sont présents. Même si leur mission est différente, ils restent tous liés par cette fameuse mallette. Dès lors, plutôt que de se poser des questions, chacun va essayer d'éliminer les autres le plus discrètement possible.

Bullet Train ©Sony Pictures France

Avec son concept efficace et amusant, David Leitch (Atomic Blonde, Deadpool 2) offre à nouveau une comédie d'action efficace, amusante et rythmée, bien qu'assez vite oubliable (voir notre critique). On retient avant tout Brad Pitt, aussi convaincant dans le registre comique que dans des scènes d'action. Il donne également la réplique à Aaron Taylor-Johnson et Brian Tyree Henry, "les Jumeaux" qui ont pour mission de livrer la fameuse mallette, ainsi que le fils d'un terrible chef de gang. On notera aussi les présences au casting de Joey King, Zazie Beetz, Bad Bunny, Andrew Koji, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Logan Lerman, ou encore Karen Fukuhara. Cependant, c'est bien ce trio qui sort du lot.

Un coup de pied qui tombe mal pour Aaron Taylor-Johnson

Sans surprise, Bullet Train n'est pas avare en scènes d'action. Il faut dire qu'avec David Leitch, ancien cascadeur qui a débuté en tant que réalisateur avec John Wick (co-réalisé avec Chad Stahelski), on n'en attendait pas moins. Et il semblerait que les acteurs n'aient pas hésité à donner de leur personne pour participer à ces séquences sans passer constamment par des doublures. C'est le cas d'Aaron Taylor-Johnson, qui a néanmoins connu un petit accident sur le tournage, comme il l'a révélé à Variety.

L'acteur explique qu'à cette période il faisait un régime Keto assez intense. Il avait beaucoup maigri et avait un taux de sucre dans le sang assez bas. Vint alors une séquence de combat qui le blessa à la main et provoqua son évanouissement.

Je reçois un coup de pied à travers la pièce. Et l'unique morceau pointu qui n'était pas rembourré m'a arraché un morceau de la main. J'ai littéralement pété un plomb et je me suis évanoui.

À son réveil, Aaron Taylor-Johnson avait repris ses esprits et était prêt à repartir au combat. Seulement l'équipe lui a dit que la blessure était sérieuse et qu'il devait aller à l'hôpital pour des points de suture. Un incident sans trop de gravité puisque le comédien a pu par la suite reprendre le tournage. Il a même estimé qu'il était plutôt normal de finir avec quelques blessures lorsqu'on tourne dans un film de David Leitch.

Vous savez que vous allez avoir des cicatrices, des blessures de guerre.

Bullet Train est à découvrir dans les salles depuis le 3 août 2022.