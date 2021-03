Bullet Train : Brad Pitt dans une forme olympique sur le tournage du film d'action

À 57 ans, Brad Pitt ne semble pas en avoir fini avec les films d'action. On le retrouvera en effet dans "Bullet Train", nouveau projet de David Leitch qui promet de grosses bagarres. Et pour les besoins de ce long-métrage, la star hollywoodienne a décidé d'assurer elle-même ses propres séquences musclées.

Bienvenue dans un train meurtrier !

Bullet Train est l'adaptation US du roman japonais Maria Beetle, paru en 2010. Le film suit cinq tueurs à gages qui se retrouvent ensemble dans un TGV reliant Tokyo à Morikawa. Toutefois, le voyage s'annonce sanglant puisqu'ils se rendent compte que leurs différentes missions semblent plus liées qu'ils ne le croyaient. Dès lors, chacun d'eux va tout faire pour se sortir vivant de ce trajet mouvementé.

Le film promet de furieuses scènes d'affrontements puisque son réalisateur est David Leitch, ancien grand coordinateur de cascades qui a atteint la gloire à partir de 2014 en co-réalisant le premier John Wick. Par la suite, il a poursuivi dans d'autres films d'action tels qu'Atomic Blonde, Deadpool 2 et Fast & Furious : Hobbs and Shaw. Avec Bullet Train, Leitch devrait une nouvelle fois nous divertir comme il se doit. Sans compter que le casting est également généreux puisqu'en plus de Brad Pitt, on retrouvera Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz (qui a déjà travaillé avec Leitch sur Deadpool 2), Michael Shannon, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada et Sandra Bullock.

Brad Pitt à fond dans Bullet Train

Aperçu dans un hilarant cameo de Deadpool 2, Brad Pitt aura cette fois plus de temps de présence dans Bullet Train. Et pour rappeler qu'il sait encore tenir son rang dans des films d'action, il s'est occupé lui-même de ses propres cascades. Une information parfaite pour faire la transition depuis son rôle de doublure dans Once Upon a Time...in Hollywood, film pour lequel il a remporté le premier Oscar individuel de sa carrière en 2020.

Once Upon a Time...in Hollywood ©Columbia Pictures

Impressionné par l'acteur, Greg Rementer, coordinateur des cascades sur Bullet Train, s'est exprimé à ce sujet dans le magazine Vulture :

Brad a effectué 95% de ses cascades physiques. C'est un athlète né. Tout cela semble naturel pour lui. (...) Je n'ai jamais eu autant d'acteurs qui excellaient lors de nos entraînements physiques : Brad, Brian, Michael Shannon, Hiroyuki Sonada, Andrew Koji - qui était déjà au top avec son travail sur la série Warrior -...Tous ces acteurs ont fait de la super action et ils ont fait eux-mêmes une grande partie des cascades.

Une habitude chez Leitch

La longue expérience de David Leitch en tant que cascadeur lui a permis de pouvoir diriger parfaitement ses acteurs dans des scènes d'action. On rappelle que, avec Chad Stahelski, il a grandement participer à ressusciter la carrière de Keanu Reeves avec John Wick. On se souvient également qu'il a confirmé Charlize Theron en tant que nouvelle reine des films d'action grâce à l'époustouflant Atomic Blonde. Par conséquent, on attend de voir comment il va métamorphoser un acteur tel que Brad Pitt. Le réalisateur de Bullet Train n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur l'acteur américain :

Nous avons eu la chance de tourner à L.A., à un moment où les artistes étaient prêts à se remettre au travail. Avoir eu Brad sur le projet après qu'il a remporté son Oscar et avoir eu un super scénario de Zak Olkewicz a vraiment attiré les meilleures personnes sur ce film. Nous avons pu remettre les gens au travail en toute sécurité pendant une pandémie, ce qui est assez incroyable !

On a hâte de voir le résultat. Pour le moment, Bullet Train n'a aucune date de sortie officielle.