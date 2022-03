Bullet Train : un Brad Pitt en forme dans l'explosive bande-annonce

Brad Pitt donne de sa personne dans la première bande-annonce de "Bullet Train", le nouveau film d'action du réalisateur de "Deadpool 2" et "Atomic Blonde". L'été va être explosif dans les salles avec ce spectacle qui promet d'être généreux.

Bullet Train : le film d'action de l'été ?

Le cinéma américain s'empare du roman Maria Beetle signé par le Japonais Kōtarō Isaka. L'adaptation qui va en être tirée, Bullet Train, rassemble de beaux atouts pour nous faire tomber sous son charme. Le pitch met en scène cinq tueurs à gages enfermés dans un TGV durant un trajet qui relie Tokyo à Morikawa. Petit à petit, chaque personnage comprend que sa mission est liée à celle de l'un de ses homologues. En bref, cela veut dire qu'ils ne pourront pas tous sortir vivants du train. Un scénario somme toute assez simple, qui doit déboucher sur une succession de scènes d'action.

On n'attend pas spécialement Bullet Train sur son originalité scénaristique - bien qu'un twist semble être prévu au bout du compte. En revanche, avec David Leitch à la barre, il y a de quoi avoir des attentes élevées sur la forme. En effet, on rappelle que le réalisateur s'est fait connaître avec le tout premier John Wick où il était en duo avec Chad Stahelski. Puis, en solo ensuite, il a signé Atomic Blonde, Deadpool 2 ainsi que Fast & Furious : Hobbs and Shaw. S'il y en a bien un qui est qualifié pour mener à bien ce projet, c'est lui.

Bullet Train ©Sony Pictures Entertainment

Une première bande-annonce qui détonne

Pour l'occasion, David Leitch a rassemblé un casting de luxe. Brad Pitt tiendra le rôle principal, secondé par Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Sandra Bullock, Michael Shannon, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada et Joey King. Ce beau monde se montre dans la première bande-annonce qui vient d'être dévoilée. On voulait de l'action et on commence déjà à être servi ! Un aperçu nerveux, dans lequel on sent la maîtrise de David Leitch, avec du fun, du spectacle et un Brad Pitt en très grande forme. Reste maintenant à espérer que la promotion n'en montre pas trop avant la sortie dans les salles françaises prévue le 20 juillet prochain.