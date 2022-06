Bullet Train : une nouvelle bande-annonce délirante pour le film d'action avec Brad Pitt

Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce de "Bullet Train", la comédie d'action proposée par David Leitch avec Brad Pitt dans le rôle d'un tueur bien mal embarqué dans un train à grande vitesse.

Brad Pitt star de Bullet Train

David Leitch nous a encore concocté une comédie d'action complètement folle après Deadpool 2 (2018) et Fast and Furious : Hobbs and Shaw (2019). Bullet Train mettra en scène Brad Pitt dans le rôle d'un tueur chargé d'une mission en apparence simple. Il se rend alors dans un train à grande vitesse et va vite se rendre compte qu'il n'est pas le seul tueur. De plus, le train ne fait que très peu d'arrêt et il n'aura pas beaucoup de possibilités pour s'en sortir.

Bullet Train ©Sony Pictures France

En plus de Brad Pitt, le casting se compose de visages connus avec Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Zazie Beetz ou encore Sandra Bullock.

Un tueur qui a la poisse

Une première bande-annonce de Bullet Train avait été dévoilée par Sony début mars. Déjà, on pouvait se faire une idée du ton du film. Mais avec la nouvelle vidéo promotionnelle (en une d'article) proposée par le studio, on découvre des images encore plus drôles. On voit en effet Brad Pitt se plaindre de sa poisse légendaire, se sentant responsable des morts autour de lui, même quand il ne tue personne, à l'image d'un groom service qui atterrit directement sur sa voiture.

On nous promet donc un divertissement décomplexé et explosif, pas forcément très beau visuellement, mais qui devrait facilement amuser. Pour le découvrir rendez-vous dans les salles le 3 août.