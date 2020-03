Burn the Witch : un teaser pour le spin-off de Bleach

Il y'a quelques jours, l'annonce d'une suite animée de "Bleach" avait fait l'effet de bombe. Ce serait presque oublier que son auteur Tite Kubo avait également donné une info importante : l'adaptation animée de son spin-off "Burn The Witch". Un premier teaser a donc été dévoilé, nous ramenant ainsi dans l'univers de la Soul Society...

Ce teaser se montre ainsi efficace, sachant astucieusement incorporer la version papier avant de passer à la version animée. On peut donc découvrir les personnages principaux de cette aventure que sont Niihashi Noel et Nini Spangle. Les deux semblent posséder des caractères diamétralement opposés mais se révèlent particulièrement efficaces en duo pour vaincre d'immenses créatures.

Pour rappel, Burn The Witch se déroule dans l'univers de Bleach. En effet, on y suit la branche occidentale de Soul Society basée dans une Londres parallèle : la Reverse London. Au sein de cet univers, humains, sorcièr(e)s et dragons cohabitent ensemble en parfaite harmonie depuis plusieurs générations. Ces dragons s’apparentent à des ressources naturelles pour cette ville cachée des humains. Ils y produisent du textile, du minerais ou encore de l’électricité. Seulement, certains dragons sont devenus hostiles et ont commencé à s'attaquer à l'humanité. Pour contrer cette menace, une milice nommée Wing Bind a alors vu le jour. En effet, cette dernière recense l'élite des sorciers et sorcières dont le but est d'éliminer les dragons malfaisants. Burn The Witch suit donc les aventures du duo Noel/Nini, deux sorcières qui sont capables de voir les dragons et donc de les éliminer.

A noter qu'en plus d'une bande-annonce, une première affiche du film d'animation a également été diffusée.

Colorido, pas Pierrot

C'est la première information importante de ce film d'animation : il ne sera pas produit par Studio Pierrot, le célèbre anime à l'origine de l'adaptation animée de Bleach. En effet, le studio passe le flambeau au jeune studio Colorido. Ayant vu le jour en 2011, il est jusqu'ici connu pour avoir produit quelques films d'animation dont Taifū no Noruda.

Tatsuro Kawano ( Psycho-Pass , Gatchaman Crowds ) mènera le projet, Chika Suzumara ( Yozakura Quartet ~Hana no Uta~ ) s'occupera du script, Natsuki Yamada sera en charge du chara-design et Keiji Inai s'occupera de la musique.

Burn The Witch devrait arriver dans les salles japonaises dans le courant de l'automne 2020.