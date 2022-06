Buzz l'Éclair : comment le film s'intègre-t-il à la saga Toy Story ?

Après être apparu dans 4 films de la saga "Toy Story", Buzz l'Éclair revient au cinéma le 22 juin dans un film d'animation qui lui est dédié. Mais comment ce long-métrage s'intègre-t-il vraiment dans la saga des jouets ? On vous explique.

Buzz l'Éclair revient au cinéma

Buzz l'Éclair est arrivé dans nos vies en 1996 dans Toy Story. Nouveau venu dans la chambre d'Andy, ce ranger de l'espace un peu déluré se liait d'amitié avec les autres jouets du petit garçon, à commencer par Woody, le cow-boy. Pendant plus de deux décennies, Buzz et Woody sont fréquemment revenus sur les écrans, jusqu'à faire un adieu déchirant au public dans Toy Story 4 sorti en juin 2019.

Toy Story 4 © Disney/Pixar

Alors qu'on pensait ne pas le revoir de sitôt, Pixar a décidé de le faire revenir dans un film que personne n'a vu venir. Sauf Andy.

L'origine de Buzz dévoilée

En effet, si la confusion a d'abord été de mise, avec le studio qui avait communiqué que le film serait sur le "vrai" Buzz qui a inspiré le jouet, un carton au début du film est un peu plus précis. Buzz l'Éclair est tout simplement le film qu'Andy a découvert quand il était petit. Le jouet de Toy Story est donc la figurine tirée du personnage de ce film.

Il s'agit d'un préquel de la saga, et une manière intelligente de convoquer de nouveau ce personnage sur les écrans. En plus de Buzz, on retrouve également l'empereur Zurg, et une explication est donnée concernant leur rivalité.

Le pitch du film (en salles le 22 juin) :

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête.

Il reste maintenant à savoir si Pixar fera la même chose avec Woody. Un western animé pourrait être une idée intéressante.