Buzz l'éclair : l'astronaute se perd dans le temps dans une bande-annonce spectaculaire

"Buzz l'éclair" continue de se dévoiler à travers une nouvelle bande-annonce. Des images inédites qui en disent davantage sur l'intrigue du film, dans lequel l'astronaute va faire un bond dans le temps de plusieurs décennies.

Buzz l'éclair : Pixar de retour au cinéma

Alors que Soul, Luca et Alerte rouge ont été mis en ligne sur la plateforme Disney+, Pixar s'apprête à faire son grand retour dans les salles obscures. Une première depuis En avant, sorti en 2020. Après avoir développé plusieurs histoires originales, le studio ramène sur le devant de la scène l'un de ses personnages cultes avec Buzz l'éclair.

Buzz l'éclair ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Le célèbre ranger de l'espace a droit à sa première aventure en solo au cinéma et cette fois-ci, il n'est plus un jouet. L'astronaute de la station spatiale Star Command n'a néanmoins pas perdu certaines de ses caractéristiques au vu de la nouvelle bande-annonce, à commencer par le fait de commenter en direct ses faits et gestes.

Ces images inédites en dévoilent davantage sur l'intrigue du film d'animation réalisé par Angus MacLane, animateur ayant travaillé sur de nombreuses productions Pixar depuis le court-métrage Le Joueur d'échecs.

Un nouvel affrontement contre l'Empereur Zurg

Dans Buzz l'éclair, le héros désormais doublé par Chris Evans entame un vol d'essai pour tenter de s'extirper d'une planète sur laquelle il est bloqué depuis un an, accompagné de son chat robotique Sox (Peter Sohn). Lorsqu'il atterrit dans un endroit qui n'est pas sans rappeler Dagobah dans Star Wars, l'astronaute se rend compte que sa mission ne s'est pas déroulée comme prévu.

L'Empereur Zurg - Buzz l'éclair ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Buzz comprend qu'il a fait un bond dans le temps de plus de 60 ans, et qu'il va devoir faire équipe avec Izzy (Keke Palmer), la petite-fille de sa fidèle équipière Alicia Hawthorne (Uzo Aduba). Leur objectif : détruire un vaisseau alien dirigé par l'infâme Empereur Zurg, le plus vieil ennemi de l'acolyte de Woody dans la saga Toy Story.

Taika Waititi et James Brolin complètent la distribution vocale de cette aventure vers l'infini et au-delà visiblement remplie d'action, d'humour et de courses-poursuites en vaisseaux. En France, Buzz l'éclair débarquera au cinéma le 22 juin 2022. Découvrez la nouvelle bande-annonce en tête d'article, ainsi que le nouveau poster ci-dessous.