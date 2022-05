Buzz l'Éclair : le héros de Toy Story et un chat robot font équipe dans une nouvelle bande-annonce

Disney continue sa promotion pour le nouveau Pixar en dévoilant une nouvelle bande-annonce. Des explosions, un chat robot, et une nouvelle équipe. "Buzz l'Éclair" sort très prochainement dans les salles françaises.

La légende de Buzz l'Éclair enfin au cinéma

Au sein de la saga Toy Story, Buzz l'Éclair partageait la chambre d'Andy avec les autres jouets comme Woody, Rex, Monsieur Patate ou encore le cochon tirelire Bayonne. Pixar voit grand pour ce personnage. Le ranger de l'espace a en effet le droit à son préquel. Et au cinéma ! Pour rappel, les trois derniers Pixar se sont retrouvés directement sur la plateforme de streaming Disney+ : Soul, nommé meilleur film d'animation aux Oscars 2021, ainsi que Luca et le récent Alerte Rouge.

La légende de Buzz l'Éclair se rapproche à grands pas des salles obscures de cinéma. L'histoire suit l'astronaute, coincé sur une planète depuis un an, qui tente de ramener son équipage et lui-même sur Terre. L'heure est venue pour le capitaine de faire face aux plus grands dangers. L'empereur Zurg et de nombreux robots impitoyables défient Buzz et son équipe. Et un chat robot (très mignon) accompagne le ranger de l'espace dans sa mission.

Buzz l'Éclair © Walt Disney Company

Dans cette nouvelle bande-annonce dévoilée par Disney, les explosions et les robots tueurs sont au rendez-vous. Préparez-vous à une déferlante d'action. Les premières images du film d'Angus MacLane nous en mettent plein la vue. Le réalisateur signe son premier long-métrage en tant que réalisateur. Ce n'est pourtant pas son premier travail pour Pixar, puisqu'il a réalisé plusieurs courts-métrages comme Toy Story : angoisse au motel ou Mini Buzz, et a co-réalisé le film Le monde de Dory.

Changement de doubleur

L'astronaute explore les recoins d'une planète se trouvant à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre. Il s'agit de la meilleure occasion pour Buzz l'Éclair de dire sa phrase fétiche : "Vers l'infini et au-delà" ! Une réplique qui fera sourire tous les spectateurs. Prononcée par Richard Darbois, doubleur officiel français de l'astronaute dans Toy Story, ces sons changeront de tessiture pour ce nouveau film.

Buzz l'Éclair © Walt Disney Company

En effet, Richard Darbois ne double plus le personnage de Buzz. Aux États-Unis, c'est Tim Allen qui prête habituellement sa voix au légendaire astronaute. Mais Disney change de ton. Chris Evans (Captain America) le remplace et, suite à cette décision, Alexandre Gillet, qui double l'acteur américain, est donc la nouvelle voix française du ranger de l'espace.

Buzz l'Éclair sort dans les salles de cinéma le 22 juin 2022.