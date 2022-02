Buzz l'Éclair : une nouvelle bande-annonce pour le film Disney

Une nouvelle bande-annonce de "Buzz l'Éclair" a été dévoilée par Disney. Le film sortira durant l'été prochain, mais rien n'indique pour le moment si cela sera dans les salles ou sur la plateforme Disney+.

Nouvelle bande-annonce pour Buzz l'Éclair

"Vers l'infini et au-delà !" On se souvient tous de cette phrase prononcée par Buzz l'Éclair dans Toy Story (1995). Une phrase aussi célèbre que l'est le compagnon du Shérif Woody. Pas étonnant alors que Disney ait décidé d'offrir au personnage son propre film. Ou du moins, au personnage qui a inspiré le jouet. Ce qui permet au studio de proposer une histoire originale dans un univers fabuleux en direction des étoiles. C'est du moins ce que nous vendait la première bande-annonce, et ce que vient confirmer la seconde (en une d'article).

Buzz l'Éclair ©Disney

On y découvre le pilote Buzz l'Éclair, sur une planète inconnue et qu'il va enfin pouvoir quitter. Après un an à travailler sur son vaisseau avec toute son équipe, il va se diriger vers l'espace à la recherche d'un autre monde. Mais ce voyage ne va vraisemblablement pas le mener vers un lieu sûr, et il y aura de nombreux ennemis à affronter à commencer par ce qui semble évidemment être l'Empereur Zurg.

Quand et où voir le film ?

Les derniers films d'animation de Pixar et Disney n'ont malheureusement pas eu droit à une distribution dans les salles de cinéma. Soul a par exemple été diffusé directement sur Disney+, tout comme Luca. Le même sort sera réservé à Alerte rouge (11 mars). On se demande donc ce qu'il en sera pour Buzz l'Éclair. D'autant que la dernière bande-annonce indique uniquement une sortie pour l'été, mais sans préciser si cela sera au cinéma ou sur la plateforme de streaming. Le dernier film Pixar qui a eu droit au grand écran était En avant. Pour ce qui est des productions Disney sans Pixar, le traitement est généralement différent, à l'image d'Encanto. On espère que Buzz l'Éclair permettra au studio derrière Toy Story de revenir dans les salles.