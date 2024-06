44 ans après, ce péplum érotique culte au tournage complètement fou ressort au cinéma

Après avoir été présenté au Festival de Cannes 2023, "Caligula - The Ultimate Cut" va sortir dans les salles françaises. Une nouvelle version pour ce péplum érotique à la production chaotique.

Caligula : un péplum érotique qui vire au cauchemar

Pour les historiens, Caligula n'est autre que le troisième empereur romain qui régna seulement 4 ans, de 37 à 41. Mais pour les cinéphiles, il s'agit surtout d'une œuvre hallucinante, un péplum érotique cultissime réalisé par Tinto Brass et porté par des acteurs de renom. On y trouve en effet Malcolm McDowell, Helen Mirren ou encore Peter O'Toole. Des grands noms du cinéma qui se sont retrouvés embarqués dans un projet très compliqué, imaginé par Bob Guccione, créateur du magazine pornographique Penthouse. L'homme d'affaires a un jour eu la bonne idée de se lancer dans la production cinématographique. Et tant qu'à faire, autant le faire avec un péplum ambitieux supposé raconter la venue au pouvoir de Caligula et sa vie de décadence faite d'orgies et de débauches.

Sur le papier, pourquoi pas. Sauf que rien ne se déroula comme prévu, en dépit de moyens impressionnants - 300 techniciens, 24 semaines de tournage au lieu des 16 prévues initialement et 200 000 mètres de pellicules utilisés. Car dès le début, les relations entre le réalisateur Tinto Brass, le scénariste Gore Vidal, et le producteur Bob Guccione furent conflictuels. Le tournage de Caligula débuta avant même que les décors ne soient terminés, obligeant les équipes à courir après le temps. Et plusieurs incidents eurent lieu durant la production, comme on peut le lire dans le dossier de presse du film.

Lors du tout premier jour de tournage une figurante se fait attaquer par un matin napolitain - une race de chien qui était notamment utilisé dans les arènes pour combattre les lions. Son bras en sang, elle est rapidement amenée à l’hôpital. Tinto Brass est furieux qu’aucun des cameramen n’ait pensé à filmer cette attaque...

Une production chaotique à tous les niveaux

Un incident parmi d'autres, comme le véritable coup d'épée reçu par l'interprète d'un garde qui, dans le film, se fait éventrer. Ou l'attitude folle de Tinto Brass qui, dans une volonté de réalisme absolu, alla, durant une scène d'orgie, jusqu'à "effectuer directement un cunnilingus à l'une des "penthouse pet" présente, afin de démontrer ce qu’il souhaite obtenir comme résultat".

Caligula The Ultimate Cut ©Bac Films

Tout le tournage de Caligula a ainsi été chaotique (une figurante aurait même été violée par cinq autres figurants dans des tunnels adjacents, mais refusa de porter plainte, craignant pour sa sécurité). Et cela continua jusqu'au montage. Bob Guccione ne voulait pas uniquement apporter les financements du film, et comptait bien livrer sa propre vision. Voyant que les images filmées par Tinto Brass n'était pas comme il le souhaitait, il alla filmer lui-même, et en cachette, des séquences d'orgies pornographiques. Comme on l'évoquait dans notre précédent article sur le sujet, le réalisateur avait privilégié pour ces scènes "une collection de figurantes naines et obèses au détriment des hardeuses engagées par l'expert Guccione" (via Libération).

La version Ultimate Cut arrive en salles

Résultat, Tinto Brass fut mis à la porte au moment où il pensait s'attaquer au montage, et renia ensuite ce film qu'il considéra comme "un film de cul, luxueux, certes, mais vulgaire". Ce qui n'empêcha pas Caligula de devenir une œuvre culte et fascinante. Pas pour ses qualités cinématographiques, mais pour la folie qui en ressort. Une folie qui donna lieu à plusieurs versions (dont une non-censurée de 144 minutes), avant que le distributeur Bac Films ne vienne proposer une version Ultimate Cut de 178 minutes. Celle-ci avait d'abord été présentée au Festival de Cannes en 2023. Un an plus tard, le public pourra découvrir en salles ce long-métrage hors norme, à partir du 19 juin. Toujours dans le dossier de presse, le distributeur écrit :

À quoi aurait ressemblé le film si Bob Guccione n’avait pas mis ses pattes dessus ? Depuis le début du nouveau millénaire, plusieurs projets ont tenté de présenter une version alternative. Aucun n'a abouti. Jusqu'à maintenant.

Outre la restauration du film, ce nouveau montage de Caligula contient des éléments du scénario original qui n'avaient pas été tournés. Ainsi, on y trouve une séquence d’ouverture créée pour le générique de début et animée par Dave McKean. La narration, totalement absente de la version de 1980, a été restaurée. Des effets visuels ont permis de rehausser des arrière-plans plats. Et l'utilisation de l'IA et d'une technologie audio de pointe ont permis de supprimer les bruits de plateau et les bruits mécaniques présents sur des références audio enregistrées sur place. Un résultat unique donc, à découvrir en salles le 19 juin.